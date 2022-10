Nuevo disco: The Death Of Robert – ‘Mosquito’

El trio barcelonés The Death Of Robert anuncia nuevo disco para 2023 con Mosquito, su primer adelanto. Además, la canción viene acompañada de un explícito videoclip dirigido por Albert Masferrer.

El nuevo álbum, todavía sin nombre, estará listo en 2023 pero no hay fecha definida. Lo que si podemos saber, gracias a Mosquito y si siguen en esa línea, es que hay cambios respecto a su anterior trabajo y debut en LP Casablanca (Autoeditado, 2020). En ese primer larga duración de los barceloneses, la oscuridad reina en unas canciones profundas y con aires depresivos. Pero el rock bailable se empodera de Mosquito, un rock bailable estilo swing. Y le da otra vidilla a la música de The Death Of Robert, más alegre y bailonga, con más vida. Aunque no todo son cambios, la confianza con el anterior productor sigue intacta, Alberto Pérez Sánchez vuelve a estar a los mandos de la producción y mezcla para grabar en el estudio barcelonés Sol de Sants.

Pero no solo en la parte instrumental hay cambio, en la entonación de Lara Giardina (la cantante) también se nota, y en la letra. Mosquito quiere que te alejes de esa gente tóxica y con mala vibra. Pero como los mosquitos cuando viene el otoño, les cuesta desaparecer. No se van tan fácilmente, a veces hay que echarles agua hirviendo. En el videoclip oficial lo retractan a la perfección y además con gracia. Pero no cuecen a nadie, eh.

Por último, y después de participar en el festival neoyorquino The New Colossus, The Death Of Robert presentará Mosquito el 12 de noviembre en la Sala Sidecar de Barcelona. Será un concierto en el que también tocará la banda madrileña Hickeys presentándonos su reciente disco debut, Fragile Structure (Autoeditado, 2022).