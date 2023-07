Nuevo disco: Tyler Childers – «Rustin’ in the Rain»

Tyler Childers ha dado una gran alegría a sus seguidores con el anuncio de su sexto álbum de estudio, Rustin’ in the Rain, programado para su lanzamiento el 8 de septiembre bajo el sello discográfico Hickman Holler/RCA.

Tras su exitoso triple álbum del año pasado, Can I Take My Hounds to Heaven?, grabado junto a su fiel banda The Food Stamps, el cantautor promete nuevas sorpresas.

El primer sencillo, In Your Love, ya ha sido revelado junto con un emotivo videoclip dirigido por Bryan Schlam. El vídeo, con dirección creativa de Silas House, narra una conmovedora historia de amor entre dos hombres en los Apalaches rurales de los años 50, interpretados por Colton Haynes y James Scully. Este conmovedor retrato ha sido elogiado por su representación de la comunidad LGBTQ en entornos rurales, presentando una narrativa compleja y realista.

En sus propias palabras, Childers describe el álbum como una colección de canciones que se presentan como si fueran un regalo para Elvis, con versiones, coescrituras e incluso algunas que él mismo escribió, imitando al legendario artista mientras trabajaba en su granja y deambulaba por su hogar. Un toque juguetón y nostálgico que promete llevar a los oyentes en un viaje único.

Con el talento innegable de Tyler Childers y el emocionante contenido de su próximo álbum, es indudable que Rustin’ in the Rain es un lanzamiento realmente prometedor.