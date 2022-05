Nuevo EP: Empress Of – «Save Me»

Empress Of volvió el pasado mes de abril con el single Save Me, y ahora anuncia que el 24 de junio lanzará un EP con ese mismo nombre a y que incluirá un total de cinco nuevas canciones.

Por el momento, ya podemos escuchar un segundo adelanto, Dance For You, un tema que trata los momentos posteriores a una ruptura, y habla de cómo seguir adelante y encontrar el poder en uno mismo. «Me encanta la letra de esta canción. Hice esto en Minneapolis con BJ Burton. Hacía mucho frío afuera. Estaba en un estudio tipo cueva en la nieve literalmente bailando mientras escribía esto”, afirma Lorely Rodríguez sobre esta nueva canción.

El vídeo ha sido dirigido por Alexis Gómez y ya podemos disfrutarlo. Recordemos que este EP llega un año después de su último álbum, I’m Your Empress Of. Adelante…

Empress Of – Dance For You

Tracklist de Empress Of – Save Me

1. ‘Save Me’

2. ‘Dance For You’

3. ‘Turn The Table’

4. ‘Kept Up’

5. ‘Cry For Help’

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!