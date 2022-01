Nuevo EP: Jack In Water – ‘You Once Were Home’

Lo que pasa con William Clapson -alias Jack In Water– es que te hace sentir de verdad. Sutilmente susurrante, traspasa la frontera de lo banal a una velocidad pasmosa, y de repente lo sientes adentro, en la cabeza, en el corazón.

Acaba de lanzar un EP, sí. Se llama You Once Were Home, pero es algo más…

… es sentir esa paz en el regazo de una madre o una abuela -ya a vuestra elección lo dejo-. Ese susurro al cantarte una nana, esa sensibilidad, esa mirada en forma de corazón, saber que siempre va a estar ahí. El viaje de su mano a través de tu pelo hasta dormirte en paz, pero sin dejar de oír su voz, su apasionante voz.

Esto pasa con Jack In Water y su cariñoso You Once Were Home.

Sobre el EP

Artista: Jack In Water

EP: You Once Were Home. Un EP de versiones de sus propias canciones, extraídas de su álbum debut You Don’t Feel Like Home (Nettwerk Records, 2021), que lanzó el año pasado. La última canción que lanzó para este EP, A Giant’s Chair, es una reinvención de su tema Just Smile.

¿Qué nos dicen sobre este EP? Clapson explica que «llevaba tiempo queriendo hacer un proyecto de versiones/remezclas, y me pareció que lo más lógico era hacerlo después de publicar mi álbum debut».

También nos cuenta que «he tenido mucha suerte de trabajar con algunos de mis artistas favoritos y de ver y escuchar mi canción a través de sus ojos. Escuchar las cosas que me perdí o que no siquiera existían antes de que ellos pusiera su talento en ellas. Es algo que me hace mucha ilusión volver a hacer».

Género: Pop melancólico

Colaboraciones: Este EP ha sido asaltado por el talento y la sensibilidad de Lily Kershaw (A Stranger’s Home), The Last Dinosaur (Everyone I Love Will Turn To Dust), Alaskan Tapes (Their Superhero), DMASSO -Dominic Massó- (A Giant’s Chair).

Con este último –DMASSO-, William reconoce haber quedado «enamorado» de su talento: «Dominic tiene una forma de crear percusión y batería con la que yo sólo podría soñar. Hace que todo suene bien. Me entusiasmó mucho que se ofreciera a hacer una revisión de Just Smile. Le ha dado una vida completamente nueva».

Discográfica: Nettwerk Records

Escucha A Giant’s Chair reinventada por DMASSO, y luego la tracklist de You Once Were Home

Tracklist de You Once Were Home by Jack In Water

01 – A Stranger’s Home (feat. Lily Kershaw )

– A Stranger’s Home (feat. ) 02 – Everyone I Love Will Turn To Dust (feat. The Last Dinosaur )

– Everyone I Love Will Turn To Dust (feat. ) 03 – Their Superhero ( Alaskan Tapes )

– Their Superhero ( ) 04 – A Giant’s Chair ( DMASSO )

– A Giant’s Chair ( ) 05– No Words For You

