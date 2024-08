Nuevo sencillo póstumo de SOPHIE: «Exhilarate» con Bibi Bourelly

El nuevo sencillo póstumo de SOPHIE, Exhilarate, con la colaboración de Bibi Bourelly, ya está disponible. Este tema formará parte del segundo y último álbum de estudio de SOPHIE, que se lanzará el 27 de septiembre a través de Transgressive y Future Classic. La canción, escrita por SOPHIE, Bibi y Kennedi Lykken, es descrita como una celebración de la colaboración y la amistad.

El álbum incluirá también los sencillos previamente lanzados One More Time, Berlin Nightmare con Evita Manji, y Reason Why con Kim Petras. La familia de SOPHIE ha expresado que este proyecto es un homenaje a su legado musical, destacando su habilidad para cruzar las fronteras del pop y crear una experiencia emocional única.

SOPHIE, que falleció en enero de 2021 a los 34 años, fue una figura prominente en la escena de la música pop experimental, colaborando con artistas como A.G. Cook y Charli XCX. Su trabajo ha sido elogiado por su capacidad para combinar sonidos contradictorios y crear una dimensión sonora única.