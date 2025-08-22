Oasis enciende Edimburgo con la versión en directo de «Bring It On Down»

El 9 de agosto de 2025, Oasis desató la euforia en el Scottish Gas Murrayfield Stadium de Edimburgo con su versión en vivo de Bring It On Down, ahora disponible para streaming. Este lanzamiento, parte de su gira de reunión Live ‘25, captura la energía frenética de sus tres noches en la ciudad, donde 70.000 fans por noche vibraron con los hermanos Liam y Noel Gallagher. La grabación, publicada el 22 de agosto, resalta el rugido de la multitud y la potencia de la banda, que incluye a Paul “Bonehead” Arthurs, Gem Archer, Andy Bell y Joey Waronker. Este tema, extraído de su álbum debut Definitely Maybe, se suma a otros lanzamientos en vivo como Slide Away (Cardiff) y Cigarettes & Alcohol (Manchester),

La gira, que arrancó en Cardiff el 4 de julio, ha llevado a Oasis por Manchester, Londres y Dublín, y ahora se dirige a Norteamérica, con fechas en Toronto, Nueva Jersey, Los Ángeles, Chicago y México, antes de cerrar en Wembley en septiembre para posteriormente dirigirse a Asia y Oceanía. Este regreso, tras 16 años de separación, sigue consolidando la leyenda de Oasis como iconos del britpop.

Oasis: La chispa del britpop que nunca se apaga

Formados en Manchester en 1991, Oasis irrumpió en la escena musical como un huracán del britpop, liderados por los hermanos Noel y Liam Gallagher. Con Paul “Bonehead” Arthurs (guitarra), Paul “Guigsy” McGuigan (bajo) y Tony McCarroll (batería), la banda debutó con Definitely Maybe (1994), un álbum que, con himnos como Live Forever y Supersonic, se convirtió en el disco debut más vendido en la historia del Reino Unido en ese momento. Su segundo trabajo, (What’s the Story) Morning Glory? (1995), los catapultó a la fama mundial gracias a Wonderwall y Don’t Look Back in Anger, vendiendo más de 22 millones de copias. La rivalidad entre los Gallagher, combinada con su actitud desafiante y su sonido crudo, los consagró como iconos culturales, aunque las tensiones internas marcaron su trayectoria con cambios en la alineación, como la llegada de Gem Archer y Andy Bell.

A lo largo de su carrera, Oasis lanzó siete álbumes de estudio, desde Be Here Now (1997), con su exceso característico, hasta Dig Out Your Soul (2008), que mostró una evolución más psicodélica. Discos como Standing on the Shoulder of Giants (2000) y Heathen Chemistry (2002) mantuvieron su relevancia, aunque no igualaron el impacto de sus primeros trabajos. Tras disolverse en 2009 por las peleas entre Noel y Liam, cada hermano siguió caminos separados con proyectos como Noel Gallagher’s High Flying Birds y Beady Eye. La reunión de 2025 para la gira Live ‘25 ha reavivado la fiebre por Oasis, demostrando que su legado, con más de 70 millones de discos vendidos, sigue resonando.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.