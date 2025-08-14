Oasis revive la magia de «Little By Little» en directo desde Wembley

Oasis ha emocionado a sus fans con el lanzamiento de la versión en vivo de Little By Little, grabada el 2 de agosto de 2025 en el emblemático Wembley Stadium de Londres, como parte de su gira de reencuentro Oasis Live ‘25. Este tema, originalmente incluido en su álbum de 2002 Heathen Chemistry, destaca por la voz principal de Noel Gallagher y el fervor del público londinense, que se escucha claramente en la grabación. Es el tercer sencillo en vivo compartido de esta gira, tras Slide Away de Cardiff y Cigarettes & Alcohol de Manchester, mostrando la energía de los conciertos sold-out de la banda.

La gira, que arrancó en el Principality Stadium de Cardiff en julio, ha llevado a Liam y Noel Gallagher a recorrer Reino Unido, con paradas en Manchester, Londres y Edimburgo, antes de su próximo destino en Dublín y la etapa norteamericana, asiática y australiana. Little By Little captura la esencia de Oasis como una banda con un sonido potente y una conexión única con el público. Mientras tanto, esperamos que llegue pronto el anuncio de una completa gira europea con paradas en España.

Oasis: la chispa del britpop que nunca se apaga

Formados en Manchester en 1991, Oasis irrumpió en la escena musical como un huracán del britpop, liderados por los hermanos Liam y Noel Gallagher. Su mezcla de arrogancia, melodías pegajosas y actitud obrera los catapultó al estrellato con su debut Definitely Maybe (1994), que rompió récords como el álbum debut más vendido en Reino Unido en su momento, con hits como Supersonic y Live Forever. Su segundo disco, (What’s the Story) Morning Glory? (1995), los consagró globalmente gracias a himnos como Wonderwall y Don’t Look Back in Anger. A pesar de las constantes tensiones entre los hermanos, Oasis mantuvo un ritmo prolífico durante los 90, con álbumes como Be Here Now (1997), que aunque criticado por su exceso, fue un éxito comercial. Su legado incluye siete álbumes de estudio, con más de 70 millones de discos vendidos y una influencia que definió una generación.

Tras Standing on the Shoulder of Giants (2000) y Heathen Chemistry (2002), la banda evolucionó, incorporando nuevos sonidos en Don’t Believe the Truth (2005) y Dig Out Your Soul (2008). Sin embargo, las peleas entre Liam y Noel culminaron en la separación de Oasis en 2009. Durante estos 16 años, ambos hermanos exploraron proyectos en solitario, con Noel liderando Noel Gallagher’s High Flying Birds y Liam formando Beady Eye, al principio, para más adelante sacar tres trabajos bajo su propio nombre. El anuncio de su reencuentro en 2024 para la gira Oasis Live ‘25 reavivó la fiebre por la banda, demostrando que su música sigue siendo increíblemente relevante. Con un catálogo lleno de clásicos y una energía en vivo inigualable, Oasis permanece como un icono del rock británico.

