Jue 14 agosto 2025
Newsletter
TODO

¡NO TE PIERDAS!

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Oasis revive la magia de «Little By Little» en directo desde Wembley

Canciones
CrazyMinds
Autor: CrazyMinds
2 min.

Oasis ha emocionado a sus fans con el lanzamiento de la versión en vivo de Little By Little, grabada el 2 de agosto de 2025 en el emblemático Wembley Stadium de Londres, como parte de su gira de reencuentro Oasis Live ‘25. Este tema, originalmente incluido en su álbum de 2002 Heathen Chemistry, destaca por la voz principal de Noel Gallagher y el fervor del público londinense, que se escucha claramente en la grabación. Es el tercer sencillo en vivo compartido de esta gira, tras Slide Away de Cardiff y Cigarettes & Alcohol de Manchester, mostrando la energía de los conciertos sold-out de la banda.

La gira, que arrancó en el Principality Stadium de Cardiff en julio, ha llevado a Liam y Noel Gallagher a recorrer Reino Unido, con paradas en Manchester, Londres y Edimburgo, antes de su próximo destino en Dublín y la etapa norteamericana, asiática y australiana. Little By Little captura la esencia de Oasis como una banda con un sonido potente y una conexión única con el público. Mientras tanto, esperamos que llegue pronto el anuncio de una completa gira europea con paradas en España.

Oasis: la chispa del britpop que nunca se apaga

Formados en Manchester en 1991, Oasis irrumpió en la escena musical como un huracán del britpop, liderados por los hermanos Liam y Noel Gallagher. Su mezcla de arrogancia, melodías pegajosas y actitud obrera los catapultó al estrellato con su debut Definitely Maybe (1994), que rompió récords como el álbum debut más vendido en Reino Unido en su momento, con hits como Supersonic y Live Forever. Su segundo disco, (What’s the Story) Morning Glory? (1995), los consagró globalmente gracias a himnos como Wonderwall y Don’t Look Back in Anger. A pesar de las constantes tensiones entre los hermanos, Oasis mantuvo un ritmo prolífico durante los 90, con álbumes como Be Here Now (1997), que aunque criticado por su exceso, fue un éxito comercial. Su legado incluye siete álbumes de estudio, con más de 70 millones de discos vendidos y una influencia que definió una generación.

Tras Standing on the Shoulder of Giants (2000) y Heathen Chemistry (2002), la banda evolucionó, incorporando nuevos sonidos en Don’t Believe the Truth (2005) y Dig Out Your Soul (2008). Sin embargo, las peleas entre Liam y Noel culminaron en la separación de Oasis en 2009. Durante estos 16 años, ambos hermanos exploraron proyectos en solitario, con Noel liderando Noel Gallagher’s High Flying Birds y Liam formando Beady Eye, al principio, para más adelante sacar tres trabajos bajo su propio nombre. El anuncio de su reencuentro en 2024 para la gira Oasis Live ‘25 reavivó la fiebre por la banda, demostrando que su música sigue siendo increíblemente relevante. Con un catálogo lleno de clásicos y una energía en vivo inigualable, Oasis permanece como un icono del rock británico.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (InstagramTwitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.

CrazyMinds
CrazyMinds
Toda la información sobre música indie desde 2010.

SOBRE NOSOTROS

Desde 2011, en CrazyMinds te traemos las últimas novedades sobre música indie: noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y festivales, críticas de discos, playlists y mucho más.

ÚLTIMOS ARTÍCULOS

Chrissie Hynde une fuerzas con estrellas en su nuevo álbum «Duets Special»

Noticias 0
La legendaria Chrissie Hynde, líder de The Pretenders, ha...

Brent Hinds arremete contra sus ex-compañeros en Mastodon tras ser expulsado de la banda

Noticias 0
En marzo de 2025, Mastodon anunció la salida de...

Taylor Swift deslumbra con el anuncio de su nuevo disco «The Life of a Showgirl»

Noticias 0
Taylor Swift ha sacudido a sus fans con el...

LO MÁS VISTO

Wet Leg – moisturizer

Discos 0
Desde la sofisticada isla de Wight llegan los vibrantes...

Playlist Crazyminds: Julio 2025

Playlists 0
Siempre es un gusto seguir hablando de todas las...

Bob Dylan graba nueva música en White Lake Studios

Noticias 0
Una de las grandes leyendas vivas de la música,...