Oliver Sim juega con la nostalgia y el deseo en su nuevo sencillo «Telephone Games”

Oliver Sim, bajista y vocalista de The xx, regresa con Telephone Games, un sencillo que marca otro paso firme en su exploración como solista. Tras tres años de silencio desde su debut Hideous Bastard (2022), el artista londinense se alía nuevamente con el productor Bullion —alias de Nathan Jenkins— para dar forma a un tema de electro-pop confesional que combina elegancia, vulnerabilidad y una pizca de humor retro. El lanzamiento llega apenas dos meses después de Obsession, su primer trabajo sin la producción de su inseparable colega Jamie xx, y confirma que Sim está construyendo una identidad sonora propia, más directa que en etapas anteriores.

Telephone Games se presenta con un videoclip dirigido por Sharna Osborne, inspirado en las líneas telefónicas de contacto que marcaron una era pre-digital. El video, de estética VHS y tono provocador, fue anticipado con una campaña de marketing callejero: misteriosas tarjetas de llamada aparecieron en cabinas telefónicas por todo Londres, generando intriga entre fans y curiosos. El tema, de apenas tres minutos, se desliza con una producción sintética que recuerda a Depeche Mode, pero con un barniz indie-pop contemporáneo. Según Stereogum, el resultado es “un tema bien construido, con un sentido del ritmo elegante y envolvente”.

Este nuevo capítulo en la carrera de Oliver Sim coincide con el regreso de The xx, quienes están trabajando en su cuarto álbum de estudio y han sido confirmados para Coachella 2026.

De la sombra de The xx a la luz propia: el viaje de Oliver Sim

Oliver Sim nació en Londres en 1988 y se dio a conocer como parte de The xx, banda formada en 2005 junto a Romy Madley Croft y Jamie xx. Desde su debut con xx (2009), el trío se convirtió en un referente del indie pop minimalista, con un sonido introspectivo y atmosférico que marcó a toda una generación. El álbum fue aclamado por la crítica y ganó el Mercury Prize en 2010. Le siguieron Coexist (2012) y I See You (2017), trabajos que expandieron su paleta sonora sin perder la esencia melancólica que los caracteriza.

En 2022, Sim decidió dar el salto en solitario con Hideous Bastard, un álbum profundamente personal que aborda temas como la identidad queer, el VIH y la autoaceptación. Producido por Jamie xx, el disco fue bien recibido por los medios especializados, que destacaron su honestidad lírica y su ambición estética. Desde entonces, ha lanzado varios sencillos como Romance With a Memory, Fruit y Obsession, este último producido por Bullion y Taylor Skye, marcando una nueva etapa de experimentación. Con Telephone Games, Sim reafirma su capacidad para combinar confesión emocional con sofisticación pop, demostrando que su voz tiene mucho que decir más allá del universo de The xx.

