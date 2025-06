Olivia Dean presenta «The Art of Loving», su esperado segundo álbum

La talentosa Olivia Dean ha anunciado su segundo álbum, The Art of Loving, que verá la luz el 26 de septiembre de 2025 a través de Capitol Records. Este nuevo trabajo promete ser una exploración íntima y sincera de las múltiples facetas del amor —romántico, platónico y personal—, consolidando a la artista británica como una de las voces más auténticas de la escena actual.

Un viaje emocional a través del amor

The Art of Loving es descrito como el proyecto más personal de Olivia Dean hasta la fecha. Tras el éxito de su debut Messy (2023), nominado al Mercury Prize, la cantante londinense se sumerge en un sonido que combina soul, R&B y pop con una narrativa honesta. El álbum, producido en colaboración con Matt Hales y Zach Nahome, refleja su evolución artística y su habilidad para conectar con el público a través de letras que capturan la complejidad de las relaciones humanas.

El single principal, Nice to Each Other, ya está disponible y ha sido recibido con entusiasmo. La canción, un himno a la simplicidad y honestidad en el amor moderno, viene acompañada de un videoclip dirigido por Jake Erland. Filmado en una sola toma, el vídeo muestra a Dean navegando por un mundo dinámico que refleja la ligereza y profundidad de la letra. La artista describe el tema como una reflexión sobre “disfrutar a alguien en el presente, permitiendo que sea ligero y significativo a la vez”.

Planes de gira: un verano vibrante

Olivia Dean tiene una agenda repleta para 2025. Además de su participación en el BST Hyde Park el 6 de julio, apoyando a Sabrina Carpenter, y su colaboración en los shows de Sam Fender en Londres y Newcastle, la cantante emprenderá su gira Across The Atlantic por Norteamérica. Esta gira, que comienza el 12 de julio en Atlanta y concluye en Los Ángeles, incluye paradas en ciudades como Nueva York y Toronto. Lamentablemente, no hay fechas confirmadas en España hasta el momento, pero su creciente popularidad podría traerla pronto a nuestro país.

Una colaboración que brilla

Recientemente, Dean ha colaborado con Sam Fender en una versión reimaginada de Rein Me In, un tema del álbum People Watching de Fender. Esta emotiva balada, grabada entre Newcastle y Londres, destaca por la química entre ambos artistas y ha sido acompañada por un vídeo con imágenes de sus actuaciones en estadios. Dean aportó una nueva perspectiva femenina al tema, que ella misma describe como su favorito del disco de Fender.

La trayectoria de una estrella en ascenso

Olivia Dean, nacida en Londres en 1999, ha emergido como una de las figuras más prometedoras del soul y R&B británico. Su carrera despegó con el EP Ok Love You Bye (2019), seguido por What Am I Gonna Do On Sundays? (2020) y Growth (2021), que mostraron su habilidad para combinar melodías envolventes con letras introspectivas. Su álbum debut, Messy (2023), fue aclamado por la crítica y le valió una nominación al Mercury Prize, además de un ascenso meteórico en la escena internacional. Con influencias que van desde Lauryn Hill hasta Amy Winehouse, Dean ha sabido forjar un estilo propio que resuena con audiencias globales.

Su discografía incluye los mencionados EPs y su primer álbum, con sencillos destacados como Dive y Ladies Room, que consolidaron su reputación como una narradora auténtica. Además de su trabajo en solitario, ha colaborado con artistas como Leon Bridges y Sam Fender, demostrando su versatilidad. Con The Art of Loving, Dean está lista para dar un nuevo salto, llevando su mensaje de amor y conexión a escenarios de todo el mundo.

