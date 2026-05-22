Olivia Rodrigo publica «The Cure»: el manifiesto del álbum que llega el 12 de junio

Olivia Rodrigo ha publicado hoy, 22 de mayo, «The Cure», el segundo single de su tercer álbum you seem pretty sad for a girl so in love, que llegará vía Geffen Records el próximo 12 de junio. La canción, escrita junto a su productor habitual Dan Nigro, viene acompañada de un videoclip dirigido por Bead Lizard y Cat Solen que sitúa a Rodrigo como enfermera de los años cincuenta intentando (y fallando) reparar corazones rotos en un hospital de cartón pastel. Rodrigo la define como «el manifiesto de todo el álbum»: la canción que hizo que el disco encajara.

Y no, no tiene nada que ver con The Cure. O sí, pero no directamente. El título genera el equívoco a propósito: Rodrigo lleva años confesando abiertamente su devoción por la banda de Robert Smith, llegando a compartir escenario con Smith en el Glastonbury del año pasado para tocar «Just Like Heaven» y «Friday, I’m in Love». La canción no es un homenaje explícito, pero la sombra de Smith —ese modo de convertir el dolor romántico en algo hermoso y ligeramente teatral— planea sobre ella.

Una crisis de ansiedad de tres minutos con cuerdas de Smashing Pumpkins

Musicalmente, «The Cure» es la apuesta más ambiciosa de Rodrigo hasta ahora. Arranca como balada de pop alternativo, limpia y contenida, pero en su último tercio estalla en un crescendo de cuerdas en arpegios acelerados que recuerda más a «Tonight, Tonight» de The Smashing Pumpkins que a cualquier otra referencia pop reciente. Nigro y Rodrigo usan esas cuerdas no como ornamento sino como detonador emocional: la canción literalmente se desborda antes de recogerse en un final más íntimo, casi agotado. Es una arquitectura de crisis de ansiedad puesta en música, y funciona.

El vídeo refuerza ese arco emocional con una iconografía visual precisa: Rodrigo como enfermera que toma radiografías donde los corazones son visibles, hilo rojo brotando de su pecho, camas conectadas a seis corazones latiendo a la vez. La protagonista que intenta curar a todos acaba siendo la paciente. Es exactamente lo que dice la letra, pero en imágenes que se quedan. El álbum, que ya adelantó el single «Drop Dead» —número uno en el Billboard Hot 100 a su llegada— y que fue anunciado con toda la información sobre su concepto y título hace semanas, apunta a ser el trabajo más maduro y emocionalmente complejo de su carrera.

De «drivers license» al pop que no pide permiso

Olivia Rodrigo irrumpió en 2021 con «drivers license», un single grabado en casa durante el confinamiento que llegó al número uno en más de veinte países y convirtió a la entonces adolescente de Temecula, California, en el debut más sonado del pop en años. Sour (2021), su primer álbum, fue una declaración de intenciones: pop con nervio de rock alternativo, letras sin filtro y una capacidad para convertir el drama adolescente en algo universalmente reconocible. Guts (2023), producido también por Nigro, amplió ese espectro sonoro hacia el punk-pop y el rock de los noventa, con «vampire» como número uno y seis nominaciones al Grammy. La gira mundial que lo acompañó confirmó que Rodrigo ya operaba en otra escala.

Con you seem pretty sad for a girl so in love —título en minúsculas, como sus anteriores— Rodrigo da un paso hacia un terreno más oscuro y orquestalmente ambicioso. «The Cure» sugiere que la progresión no es solo estilística sino emocional: ya no hay tanto fuego de juventud como conciencia de que el dolor tiene formas más complejas que el enfado. Si «drivers license» era el grito, «The Cure» es el silencio después. El álbum llega el 12 de junio. Queda menos de un mes.

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