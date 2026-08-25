Olivia Rodrigo ha sacado del cajón «Serena Joy«, la canción que grabó durante las sesiones de su tercer álbum, you seem pretty sad for a girl so in love, y que finalmente quedó fuera del tracklist. El tema, de acento post-punk y espíritu de protesta, se anticipó primero en un formato tan analógico como inesperado (CD físico, tirada de solo 500 copias, disponible durante tres días en una sola tienda de California) antes de llegar hoy, lunes 24 de agosto, a las plataformas digitales de todo el mundo.

La responsable de la jugada fue Analog Music Shop, una tienda independiente de discos en Tustin (California), situada a apenas ocho kilómetros del Great Park de Irvine, donde el próximo sábado se celebra Daisy Chain Fields, el festival ideado por la propia artista. Rodrigo entregó 500 copias en CD de «Serena Joy» a la tienda el 21 de agosto, tres días antes de su estreno oficial; se agotaron el mismo día, y las copias ya se revenden por cifras que multiplican varias veces su precio original.

Una canción con espíritu punk que no nombra a Gilead, pero apunta hacia allí

Escrita junto a Dan Nigro, productor habitual de toda su discografía, «Serena Joy» se aleja del terreno sentimental que domina you seem pretty sad for a girl so in love para adentrarse en un territorio más político: urgente, airada y con una energía de protesta que varios medios han descrito como lo más punk que ha grabado hasta la fecha. La letra no menciona explícitamente Gilead ni a ningún personaje concreto, pero advierte, una y otra vez, que quienes miran hacia otro lado mientras otros pierden derechos no deberían darse por a salvo del mismo destino.

El nombre de una mujer que ayudó a construir su propia jaula

El título hace referencia directa a Serena Joy Waterford, personaje central de El cuento de la criada, la novela distópica de 1985 de Margaret Atwood (y de su adaptación televisiva homónima). En la ficción, Serena Joy es una de las artífices del régimen patriarcal de Gilead, hasta que ese mismo sistema que ayudó a levantar acaba arrebatándole sus propios derechos y libertades. Aunque Rodrigo no ha explicado públicamente la referencia con estas palabras, la lectura que ha hecho la prensa estadounidense es prácticamente unánime: la canción funciona como advertencia sobre la complicidad con sistemas opresivos, incluso (o especialmente) para quienes creen estar del lado seguro.

De Sour a Daisy Chain Fields: una carrera que no deja de acelerar

Desde que debutó en 2021 con Sour y el fenómeno de «Drivers License», Olivia Rodrigo ha construido una de las trayectorias pop más sólidas de su generación: Guts (2023) confirmó su instinto para el pop-punk con himnos como «Vampire» o «Get Him Back!», y este año ha cerrado su tercer disco de estudio, you seem pretty sad for a girl so in love (publicado el 12 de junio vía Geffen), que debutó directamente en el número uno del Billboard 200.

La propia Rodrigo ya había avisado de la existencia de «Serena Joy» en junio, cuando unos fans localizaron su título entre las dieciocho canciones que se barajaban para el álbum. Preguntada por el tema en una entrevista con Etalk, la artista explicó por qué se quedó fuera: «La verdad es que la adoro. No encajaba en el álbum, que es la crónica de una relación de principio a fin. Espero que forme parte de otra cosa más adelante», dijo entonces. Esa «otra cosa» ha resultado ser Daisy Chain Fields, su primer festival propio, un cartel íntegramente femenino que este año ya ha dado momentos como el dueto con Robert Smith en el Primavera Sound de Barcelona.

Daisy Chain Fields, el festival que le ha dado un hogar a la canción

Daisy Chain Fields se celebra el 29 de agosto en el Great Park de Irvine (California), con las entradas agotadas desde hace semanas. El cartel, pensado íntegramente por y para mujeres, reúne a artistas como Chappell Roan, Garbage, Doechii, The Breeders, Mitski, Bikini Kill y KATSEYE, además de apariciones especiales de Karen O, Sarah McLachlan y Stevie Nicks. Una parte de la recaudación de «Serena Joy» se destinará al Daisy Chain Fields Fund, la organización benéfica ligada al festival, y será allí donde Rodrigo interprete la canción por primera vez en directo.

▶ «Serena Joy» — Olivia Rodrigo | 24 de agosto de 2026 | Geffen

¿Crees que «Serena Joy» habría encajado mejor dentro de you seem pretty sad for a girl so in love, o gana fuerza precisamente por ir suelta y ligada a Daisy Chain Fields?

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