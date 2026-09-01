The Olivia Tremor Control han compartido “Advice From The Oceans”, su nueva canción, este 29 de agosto, ampliando el adelanto de The Same Place, el disco con el que la banda de Elephant 6 anunciaba hace unas semanas su primer álbum en 27 años. El tema se suma a “The Same Place” y “Garden Of Light” como tercer avance de una obra marcada, de principio a fin, por la ausencia de sus dos fundadores.

Olivia Tremor Control y “Advice From The Oceans”: una postal rescatada del fondo del cajón

Con apenas un par de minutos de duración, “Advice From The Oceans” funciona como una postal de un viaje alucinógeno: violín, clarinete y una maraña de texturas se enroscan entre sí hasta formar una ola de sonido que envuelve la voz. Es una de esas piezas breves y desbordantes en las que Olivia Tremor Control siempre destacaron, más cercana al collage sonoro que a la canción convencional, y que aquí funciona casi como un exorcismo particular: una ofrenda al mar tan juguetona como vertiginosa.

Lo curioso es que la canción no nace de ahora. Según ha detallado el propio sello en redes sociales, se trata de una de las primeras piezas que surgieron cuando la banda retomó las grabaciones en 2010, tras años de parón. Que aterrice en 2026 como tercer single de The Same Place la convierte en una especie de cápsula del tiempo: una grabación de hace más de una década que solo ahora encuentra su lugar.

De Athens a 2026: la historia detrás de “The Same Place”

Olivia Tremor Control nacieron en Athens (Georgia) a mediados de los años 90, formados por Will Cullen Hart y Bill Doss, dos de los pilares del colectivo Elephant 6 junto a Robert Schneider y Jeff Mangum. Con Eric Harris, John Fernandes y Peter Erchick completando la formación, publicaron dos discos que hoy son de culto: Music From The Unrealized Film Script: Dusk At Cubist Castle (1996) y Black Foliage: Animation Music Volume One (1999), antes de separarse en 2000. La historia pudo haber terminado ahí: Hart fue hospitalizado por una esclerosis múltiple que arrastraba desde hacía años, y fue esa crisis, en 2005, la que propició la reconciliación con Doss y el reencuentro oficial de la banda en 2009.

El grupo empezó a grabar el material de su tercer álbum hacia 2010 y 2011 (sesiones de las que salió, entre otras, “Advice From The Oceans”), pero el proyecto se paralizó con la muerte de Bill Doss en 2012. No fue hasta 2023 cuando el productor Jason NeSmith, junto a Derek Almstead y Ron Kwasman, retomó el trabajo a partir de las notas que había dejado Hart. El 29 de noviembre de 2024 la banda publicó por fin “The Same Place” y “Garden Of Light”, los dos primeros adelantos del disco, la misma jornada en la que se conoció la muerte de Will Cullen Hart, a los 53 años. “Advice From The Oceans” llega ahora como tercer avance de The Same Place, que verá la luz el 23 de octubre a través de Elephant 6 Recording Company, convertido en el testamento compartido de sus dos fundadores.

El resultado es un disco doble de 27 canciones, el tercero y último de la banda, terminado por los miembros supervivientes a partir de las notas y grabaciones que Hart dejó tras de sí. Ya repasamos su anuncio con todo detalle cuando se confirmó el pasado julio, así que si os perdisteis esa historia, merece la pena volver sobre ella antes de sumergiros en este nuevo tema.

El disco completo, según ha avanzado la propia banda, gira en torno al renacimiento, el paso del tiempo, la muerte y la transformación: ejes que atraviesan tanto la instrumentación como las letras, y que cobran un peso especial si se tienen en cuenta las circunstancias de su gestación. De hecho, el propio single ha terminado dando nombre a una de las ediciones limitadas en vinilo de The Same Place: una tirada en vinilo azul bautizada precisamente “Advice From The Oceans”.

Que una canción grabada hace más de una década sirva ahora para cerrar, casi de forma póstuma, la historia de una de las bandas más queridas de Elephant 6 tiene algo de justicia poética. Olivia Tremor Control nunca fueron una banda de fórmulas fáciles, y The Same Place no lo será tampoco: 27 canciones gestadas a lo largo de dos décadas, interrumpidas por dos duelos, y completadas por quienes se quedaron para terminar el viaje.

▶ “Advice From The Oceans” — The Olivia Tremor Control | 29 de agosto de 2026 | Elephant 6 Recording Company

¿Qué os parece este nuevo adelanto de The Same Place? ¿Creéis que un disco gestado entre dos duelos puede estar a la altura de Dusk At Cubist Castle y Black Foliage?

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.