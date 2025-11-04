Ollie Cook se graba a sí mismo en «Home Video» y nos invita a mirar hacia atrás sin nostalgia

Con apenas 20 años, el británico Ollie Cook acaba de firmar con el sello independiente Hand In Hive, hogar de propuestas como Wyldest o Divorce, y lo celebra con el lanzamiento de su nuevo single Home Video. El tema, que llega acompañado de un videoclip grabado en su campus universitario, es una oda DIY a los recuerdos, las bandas del pasado y la forma en que el tiempo transforma nuestras emociones. Cook lo define como una reflexión sobre “lo que no debemos sentir o hacer mientras el tiempo avanza”, y lo envuelve en una melancolía suave que no cae en el dramatismo.

Musicalmente, Home Video se sitúa en un terreno híbrido que el propio artista ha bautizado como “Brumicana Dad Rock”, una mezcla de Americana con espíritu slacker, donde conviven influencias como Wilco, MJ Lenderman, Pavement y bar italia. El resultado es un sonido cálido, algo desaliñado, pero profundamente honesto, que conecta con una generación que busca autenticidad más allá del perfeccionismo de estudio. El fichaje por Hand In Hive podría marcar un punto de inflexión en su carrera, abriéndole las puertas a una audiencia más amplia sin perder su esencia casera y emocional.

De grabaciones caseras a un catálogo que crece con cada paso

Aunque su nombre empieza a sonar ahora con más fuerza, Ollie Cook lleva varios años construyendo una discografía sólida y coherente. Nacido el 13 de julio de 2005 en Reino Unido, comenzó a publicar música bajo el sello Crest Collective, con álbumes como Candy Moon (2021) y The Boy With Pearls For Eyes (2022), ambos dentro del espectro alternativo e indie, y disponibles en plataformas como Qobuz y Deezer En 2024 lanzó. Pull The Rug y Dog & Gun, editados por Dog & Gun Records, donde se aprecia una evolución hacia sonidos más pulidos pero sin perder su carácter introspectivo.

Su estilo se caracteriza por una producción lo-fi, letras que exploran la memoria, la identidad y las relaciones, y una voz que transmite vulnerabilidad sin artificios. Canciones como Message To Remember, Minor Collision o Born To… muestran su capacidad para construir narrativas personales con un lenguaje musical accesible pero cargado de matices. Su incorporación a Hand In Hive y la calidad de sus últimos lanzamientos lo posicionan como una de las promesas más interesantes del indie británico actual.

