Olly Alexander desvela «Archangel»: Un himno de esperanza y redención

Olly Alexander ha presentado su nuevo sencillo Archangel, el tercer adelanto de su próximo álbum Polari, que saldrá el 7 de febrero de 2025. Este tema, con influencias de los años 80, promete ser un himno de esperanza y redención.

En Archangel, Olly Alexander explora la dualidad de la oscuridad y la luz a través de un sonido synth-pop vibrante. El artista, conocido por su trabajo con Years & Years, se embarca en una nueva etapa de su carrera en solitario con este álbum. «Esta es una canción sobre cómo un ángel me salvó en mi momento más oscuro. No me refiero a un ángel mítico (¿o sí?), sino a alguien en mi vida que me levantó cuando estaba caído», explica Olly. El sencillo, producido junto a Danny L Harle, busca transmitir un mensaje de optimismo eterno y redención. «Nuestro objetivo era crear algo que sonara eternamente optimista, redentor y como si todo fuera posible», añade Olly. El álbum Polari promete explorar temas de comunidad e identidad a través del prisma de la historia del pop.

Olly Alexander, anteriormente conocido por su trabajo con Years & Years, ha sido una figura destacada en la escena musical pop. Con éxitos como King y Shine, Years & Years se consolidó como una de las bandas más influyentes de la última década. Ahora, Olly se aventura en su carrera en solitario, llevando consigo la experiencia y el talento que lo han caracterizado.

