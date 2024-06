Omar Apollo: Un viaje musical desde Indiana hasta el corazón de Londres con su single «Less of You»

Omar Apollo ha lanzado su nuevo sencillo Less Of You, una pieza inspirada en la vibrante vida nocturna de Londres y que marca un nuevo rumbo musical para el artista nacido en Indiana. Este tema es el tercer sencillo de su esperado segundo álbum God Said No, que verá la luz el próximo 28 de junio.

Less Of You se presenta como una exploración audaz de nuevos sonidos, con influencias de artistas como Kate Bush, Labi Siffre y Lana del Rey, y la poesía de Mary Oliver, Victoria Chang y Ocean Vuong. El álbum fue producido por Teo Halm y cuenta con colaboraciones de Mustafa y Pedro Pascal.

La lista de canciones del álbum incluye temas como Be Careful With Me, Spite y Plane Trees, este último con la participación de Mustafa. Además, Apollo ha anunciado una gira de 29 fechas que comienza en Indiana y lo llevará a recorrer Estados Unidos y Canadá, con el apoyo de Kevin Abstract, Malcolm Todd y Ravyn Lenae.

Tracklist de God Said No: