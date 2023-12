Oneohtrix Point Never estrena el videoclip de “Nightmare” con influencias de David Cronenberg

El artista experimental Oneohtrix Point Never, sobrenombre bajo el que compone su música Daniel Lopatin, ha lanzado un nuevo video para su canción Nightmare Paint, perteneciente al álbum Again. El video, que evoca el estilo distintivo de mutilación corporal del cineasta David Cronenberg, ha sido dirigido por Andrew Norman Wilson. Este trabajo visual acompaña al primer álbum de Oneohtrix Point Never desde Magic Oneohtrix Point Never en 2020.

En apoyo a su reciente producción, Lopatin realizará una serie de conciertos en vivo que abarcarán Nueva York, Europa y Asia en 2024, comenzando en marzo en Seúl, Corea del Sur. La música de Oneohtrix Point Never continúa desafiando los límites del género experimental, y este último video es un testimonio de su constante innovación y búsqueda de nuevas formas de expresión artística.