Oneohtrix Point Never se sumerge en la distorsión emocional con su nuevo sencillo «Measuring Ruins»

El productor y compositor Daniel Lopatin, conocido como Oneohtrix Point Never, acaba de lanzar Measuring Ruins, el cuarto adelanto de su próximo álbum Tranquilizer, que verá la luz el 17 de noviembre de 2025 en formato digital y el 21 de noviembre en físico a través de Warp Records. El tema, acompañado por un videoclip dirigido por el artista visual Yoshi Sodeoka, arranca como un drone ambiental y sin estructura definida, para luego transformarse en una pieza ruidosa y envolvente, con percusiones vibrantes y texturas saturadas.

Tranquilizer promete ser uno de los trabajos más ambiciosos de Lopatin. Inspirado por la desaparición de un archivo de CDs de samples de los años 90 en Internet Archive, el álbum se construye a partir de esa “pérdida sonora”, moldeando kits de audio comercial en una alucinación digital. Según el propio artista, el disco explora la tensión entre lo cotidiano y lo surreal, entre la calma ambiental y el caos emocional. Los primeros adelantos —For Residue, Bumpy, Lifeworld y ahora Measuring Ruins— dibujan un paisaje sonoro que se aleja de la nostalgia y se adentra en lo desconocido. La gira de presentación, titulada “Again2”, pasará por Madrid y Barcelona en noviembre, justo antes del lanzamiento oficial.

El alquimista del sonido digital: el recorrido de Daniel Lopatin como Oneohtrix Point Never

Daniel Lopatin ha construido una carrera única bajo el alias Oneohtrix Point Never, explorando los límites de la música electrónica desde su debut en 2007 con Betrayed in the Octagon. Su discografía incluye obras clave como Replica (2011), R Plus Seven (2013), Garden of Delete (2015), Age Of (2018) y Magic Oneohtrix Point Never (2020), cada una con una estética sonora distinta, pero siempre marcada por la manipulación de samples, la experimentación digital y una narrativa abstracta. En 2023 lanzó Again, un disco conceptual que reflexionaba sobre su propia trayectoria, y ahora Tranquilizer se perfila como su undécimo álbum de estudio.

Además de su trabajo en solitario, Lopatin ha dejado huella como productor y colaborador de artistas como The Weeknd, Rosalía, Charli XCX, James Blake, Anohni, David Byrne, Nine Inch Nails y FKA Twigs. Su capacidad para crear atmósferas densas y emocionalmente complejas lo ha convertido en un referente de la electrónica contemporánea. También ha compuesto bandas sonoras para películas como Good Time y Uncut Gems, ambas dirigidas por los hermanos Safdie, consolidando su perfil como artista multidisciplinar. Su sello personal —una mezcla de nostalgia digital, caos estructurado y sensibilidad pop— sigue evolucionando, y Tranquilizer parece ser otro paso audaz en esa transformación.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.