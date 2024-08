Orla Gartland presenta su segundo álbum «Everybody Needs A Hero»

Orla Gartland ha compartido detalles sobre su segundo álbum de estudio, Everybody Needs A Hero, que se lanzará el 4 de octubre a través de su propio sello, New Friends. En una entrevista con NME, la cantautora irlandesa explicó que este álbum es más “audaz” e “intencional” en comparación con su debut de 2021, Woman On The Internet. Gartland aborda temas con un enfoque feminista, inspirada por mujeres fuertes de su familia y la idea de ser una heroína autoimpuesta.

El álbum incluye colaboraciones con artistas como Declan McKenna, quien aporta su voz y guitarra en la canción Late To The Party. Gartland también mencionó la influencia de artistas como St. Vincent y Caroline Polachek en su producción y visuales, destacando la importancia de las mujeres productoras en la industria musical.

Además, Gartland habló sobre su experiencia en el grupo colaborativo FIZZ, junto a Dodie, Greta Isaac y Martin Luke Brown, y cómo esta colaboración la ha ayudado a ser más decisiva en su carrera en solitario. Con Everybody Needs A Hero, Gartland busca ocupar espacio sin disculpas y ser una artista menos “agradable” y más auténtica.