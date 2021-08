Orlando Weeks estrena “Deep Down Way Out” como nuevo adelanto de su segundo disco en solitario

Canción: Deep Down Way Out

Artista: Orlando Weeks

Pertenece a: Formará parte de su segundo disco en solitario, del que por ahora no conocemos detalles.

Sobre la canción: “Nunca pensé que haría música del tipo puesta de sol, pero Deep Down tiene ese significado para mí. Una especie de libertad rotunda, concisa, dos minutos de libertad”, afirma el cantante.



“Creo que es la mejor representación del mundo que Bullion [el productor y fundador de Deek Recordings] y yo estábamos tratando de construir a lo largo del álbum”, añade el ex-vocalista de The Maccabees.

¿Dónde puedo escucharla? En plataformas digitales como Apple Music o Spotify a través de este enlace.

¿Hay videoclip? Sí, que nos describen así: “En ausencia de un descapotable y un acantilado, quería que el video tuviera esa apariencia fantasiosa de otro mundo. La sobrenaturalidad viene por cortesía del traje de dos cabezas hecho a medida de Daniel W Fletcher, hecho especialmente para el video. Y el asentimiento de cabeza sin complejos es gracias a Lolly Adefope con Rik Burnell dirigiendo y uniendo todo”.