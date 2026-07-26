Orville Peck, el vaquero enmascarado que ha reescrito buena parte del mapa del country contemporáneo, regresa con “Too Little, Too Late”, primer sencillo de Mule, su cuarto álbum de estudio, que llegará el 18 de septiembre vía Warner Records. El anuncio confirma que el sudafricano, que en noviembre pasado cabalgó de nuevo con Appaloosa, no ha hecho más que calentar motores antes de este nuevo capítulo, con el que Peck bucea en el año que le cambió la vida.

La canción, coescrita junto a Steve Rusch (Jessie Murph, Koe Wetzel) y Dan Wilson (Semisonic, compositor habitual de Adele y Taylor Swift), es una despedida dulce y mordaz a una expareja que insiste en volver. Sobre un ritmo de palmas y chasquidos de dedos, Peck adopta ese tono entre burlón y dolido tan suyo para dejar claro que ya no hay marcha atrás, por mucho que su ex quiera volver a intentarlo con las mismas canciones melosas de siempre sonando de fondo. El resultado es de lo más ligero y bailable que ha firmado hasta la fecha, alejado de la teatralidad gótica de discos como Bronco.

Mule, el año que Orville Peck convirtió en disco

Mule, de trece canciones, se presenta como un mapa cronológico del año que forzó un cambio profundo en la vida de Peck: el colapso de la adicción, la búsqueda difícil de la sobriedad y el proceso, incierto y lento, de reconstruirse. El propio artista lo aborda con honestidad, humor y compasión, moviéndose entre el country clásico, el bluegrass y la Americana más expansiva. El disco se abre con “Prologue (Eulogy of a Man Turned Mule)”, un himno a capela de 48 segundos con Emmylou Harris, Noah Cyrus y Allison Russell, y “Too Little, Too Late” ocupa la segunda mitad redentora del tracklist, el giro hacia la luz tras el descenso narrado en los primeros temas.

En una entrevista reciente con Rolling Stone, Peck ha hablado abiertamente de un intento de suicidio en 2023 que le llevó a cancelar una gira, y que describe como un punto de inflexión decisivo en su vida. Ese relato conecta directamente con el espíritu de Mule: no es un disco sobre superar algo desde la distancia, sino sobre habitar el proceso mismo, con toda su incertidumbre.

Del Grand Ole Opry a la carretera con causa

Los nuevos temas llegan pocos días después de que Peck debutara en el Grand Ole Opry, el templo del country en Nashville, donde interpretó “I Will Always Love You” de Dolly Parton, una de sus grandes referencias. El artista ha reconocido que tocar en el Opry era uno de sus tres grandes objetivos vitales, junto a hacer un dueto con Willie Nelson (ya cumplido) y cantar junto a la propia Parton (todavía pendiente).

Ese impulso también se traslada al directo: Peck encabezará el Man Turned Mule Tour, su gira norteamericana que arrancará el 28 de octubre en Sacramento y se cerrará el 22 de noviembre en Huntington (Nueva York), con la cantautora Abbie Callahan como telonera en la mayoría de fechas. Antes, actuará en el Hollywood Bowl el 18 de septiembre, coincidiendo con la publicación del disco, además de otras fechas de festivales en Oregón y Montana. Un dólar de cada entrada vendida se destinará a The Trevor Project, la organización que ofrece apoyo e intervención en crisis a jóvenes LGTBQ+, un gesto coherente con la trayectoria de un artista que ha convertido la visibilidad queer dentro del country en parte de su seña de identidad.

El vaquero que reescribió el mapa del country

Desde que debutara en 2019 con Pony, Orville Peck, alter ego de Daniel Pitout, ha construido una de las trayectorias más singulares de la música country reciente, siempre tras su característica máscara de flecos. Tras el EP Show Pony (2020) llegó Bronco (2022), su álbum más ambicioso hasta la fecha, y en 2024 sorprendió con Stampede, un disco de duetos que le llevó a compartir tema con nombres de la talla de Willie Nelson o Kylie Minogue. Su fichaje por Warner Records marcó un salto de escala en su carrera, y el EP Appaloosa, publicado el pasado noviembre, funcionó como puente hacia esta nueva era.

Ese recorrido, marcado por la reinvención constante y por versiones tan dispares como su lectura de “Born This Way” de Lady Gaga o “Mona Lisas and Mad Hatters” de Elton John, converge ahora en Mule, el disco más personal y menos enmascarado (en sentido figurado) que ha firmado nunca. Si sus primeros trabajos construían una mitología casi de western, “Too Little, Too Late” y el resto de Mule apuestan por contar una historia real y reciente, la suya propia, sin renunciar al gancho pop que ya apuntaba en Bronco.

▶ “Too Little, Too Late” — Orville Peck | 24 de julio de 2026 | Warner Records

¿Crees que Orville Peck puede facturar su disco más redondo hasta la fecha contando su propia caída y reconstrucción, o prefieres al vaquero más enigmático de sus primeros discos? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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