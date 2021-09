Palace presentan su nuevo disco «Shoals» como «Love (Don’t Let Me Down)» como adelanto

Palace anuncian su tercer álbum, Shoals, cuya fecha de lanzamiento está prevista para el 21 de enero de 2022 a través de Fiction. El anuncio del nuevo disco viene acompañado de un nuevo adelanto y videoclip, Love (Don’t Let Me Down).

Sobre el disco

Shoals es un álbum profundo y reflexivo, que explora audazmente algunas de las preguntas más importantes de la vida a través de sus 12 fascinantes canciones. El álbum explora hábilmente tres dilemas existenciales principales en un contexto más amplio de asombro ante la inmensidad y el poder del océano, y concluye su arco con la impresionante obra “Where Sky Becomes Sea”. Al sumergirse en temas del subconsciente, los sueños y el existencialismo, Shoals es, en general, un trabajo sobre cómo vivir con el miedo y procesarlo.

El título del disco está inspirado en el comportamiento aparentemente impredecible de los bancos de peces, cambiando rápidamente de la misma manera que nuestros miedos y ansiedades del mundo nos rodean. Como explica el líder de la banda, Leo Wyndham, “el álbum explora y cuestiona lo que realmente es palpable y real, lo que realmente importa y en qué nos convertimos tras la muerte, y el miedo a eso. El miedo a existir y el miedo a morir”.

“Es una oda al poder del océano y la majestuosidad de la naturaleza y cómo a veces son las únicas cosas que realmente se sienten reales y vivas”.