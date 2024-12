Pale Blue Eyes avanza dos sencillos de su esperado álbum

«Cuando la vida te abruma y te absorbe debes tratar de aceptar, de procesar y dejarse llevar a través de la creación musical o cualquier proceso artístico o creativo» Pale Blue Eyes

Es así como la sublimación artística permite salir de los hoyos sensitivos y transformar los problemas en obras artísticas. El arte proporciona una vía para expresar y explorar emociones y experiencias individuales, un proceso que usan muchos artistas con el fin de apaciguar y dar sentido a sus tormentas emocionales.

Pale Blue Eyes es una excelente banda de indie británico cuyo sonido es c apaz de arrastrarte hasta lo más hondo de las emociones humanas. Su nombre nada tiene que ver con la homónima canción escrita y cantada por Lou Reed incluida en el álbum The Velvet Underground (1969).

Tras sus dos exitosos álbumes Souvenirs (2022) y This House (2023), estamos a la espera de su nuevo trabajo, posiblemente ya para 2025. De momento, tenemos que contentarnos con sus dos sencillos lanzados como avance, Pieces of You y How Long is Now que demuestran una vez más su excelsa calidad y maestría sónica.

Si Souvenirs se centraba más en los recuerdos personales del vocalista y guitarrista Matt Board y This House navegaba generado por el dolor de la pérdida de los padres de Matt, todo parece apuntar que el nuevo álbum tomará otras directrices mucho más catárticas y alegres. La sublimación se ha puesto en marcha.

«Cuando mi madre murió, cinco años después de mi padre, había una carga en el aire que conectaba a cada persona en la habitación. El tiempo se detuvo. Sentí que entraba momentáneamente en una dimensión alternativa entre la vida y la muerte. Días y semanas después, veía a mi familia en cada rincón de la casa: todos los recuerdos, fantasmas y recuerdos. Luego, poco a poco, sentí que era el momento de un nuevo comienzo, de alejarme de la casa y de mis maravillosos padres».

Pale Blue Eyes está formado por Matt y Lucy Board y el bajista Aubrey Simpson. Los tres conforman una visión pop modernista donde los sintetizadores retro y las reminiscencias alimentan su cautivador sonido. Recordemos que varias canciones de sus discos han entrado en las listas mainstream de la BBC Radio 6 Music. También debemos saber que han sido teloneros de GOAT, Slowdive, Sea Power, The Editors, Public Service Broadcasting, FEWS entre otros. Ahora, una vez consolidados dentro de los panorama musical tienen determinado su reconocimiento.

A principios de 2025, la banda espera lanzar su tercer álbum bajo su propio sello, Broadcast Recordings, un disco producido por ellos mismos y mezclado y masterizado por Dean Honer (The Human League, Add N to (x), Roisin Murphy, Sheffield, Jarvis Cocker y Tony Christie).

Durante 2025 Pale Blue Eyes se embarcará en una gira por el Reino Unido que comenzará el 3 de abril en Bristol, y pasará por Leeds, Glasgow, Manchester, Brighton para concluir en el Islington Assembly Rooms de Londres el 17 de abril.

Escucha aquí los dos sencillos de Pale Blue Eyes