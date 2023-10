Paramore sorprende a sus fans con el lanzamiento de «Sanity», una canción inédita de la era «After Laughter»

Los fans de Paramore están de enhorabuena, ya que la banda ha compartido una canción inédita titulada Sanity. Esta joya oculta de la era After Laughter de la banda resurgió en forma de un álbum «casi de remezclas» llamado Re: This Is Why, lanzado el 6 de octubre de 2023.

La existencia de la canción salió a la luz después de que los fanáticos la encontraran en un artículo escrito por Hayley Williams para Paper en 2018, y su título se filtrara en Genius. A pesar de no haber sido incluida en el álbum de 2023 This Is Why, Sanity ha encontrado finalmente su hogar esperado. Con letras conmovedoras como «Cordura, ¿por qué debes burlarte de mí? / Has sido una amiga para mí, ahora creo que somos enemigos», la canción muestra la profundidad emocional por la que Paramore son conocidos.

Re: This Is Why no se trata solo de Sanity; es un proyecto único que presenta reinterpretaciones de canciones del sexto álbum de Paramore por artistas como Foals, Wet Leg, Remi Wolf, Romy de The xx y Zane Lowe. Este álbum representa una fusión del mundo de Paramore con el de los artistas que los han influenciado o los han citado como influencia. Re: This Is Why de Paramore es un testimonio de su duradera calidad y su deseo de conectarse tanto con sus raíces como con sus contemporáneos.