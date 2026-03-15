Paris Jackson abraza la oscuridad emocional con “Zombies In Love”, su primer gran adelanto hacia un nuevo proyecto musical junto a Linda Perry

Paris Jackson vuelve a escena con “Zombies In Love”, un single inquietante y delicado que marca el inicio de una nueva etapa en su carrera. La canción, coescrita y producida por Linda Perry, es el primer adelanto confirmado de un proyecto mayor que llegará a finales de 2026, previsiblemente su segundo álbum. En el tema, Jackson despliega una voz vulnerable sobre un arreglo minimalista que potencia su tono confesional, una línea que ya había explorado en su debut Wilted y en lanzamientos posteriores como el EP The Lost o los singles “Bandaid” y “Hit Your Knees”.

El single llega tras un breve adelanto que la artista compartió en redes el pasado San Valentín, y ahora se presenta acompañado de un videoclip que refuerza su atmósfera melancólica. Jackson lleva años trabajando en nuevas canciones y ya adelantó en 2024 que estaba escribiendo sobre temas personales y difíciles: “Lo que estoy contando son cosas delicadas. A algunas personas les puede costar escucharlas”, explicó entonces. También reconoció que su música nace a menudo de experiencias de “dolor, desamor o soledad”, una sensibilidad que vuelve a aflorar en “Zombies In Love”.

El lanzamiento coincide con un momento de exposición mediática para la artista, aunque ella misma ha aclarado que no tiene “cero por ciento de implicación” en el biopic Michael sobre su padre. Sus declaraciones surgieron después de que el actor Colman Domingo afirmara que ella y su hermano Prince apoyaban el proyecto, algo que Paris desmintió asegurando que sus palabras habían sido “retorcidas”. Aun así, la cantante ha preferido centrar la conversación en su música, celebrando además seis años de sobriedad y enviando un mensaje de apoyo a quienes atraviesan dificultades de salud mental: “No estáis solos”.

“Zombies In Love” no solo confirma que Jackson está lista para un regreso discográfico ambicioso, sino que también muestra la química creativa con Linda Perry, una figura clave en la historia del pop alternativo. Si este primer adelanto es una pista del tono del álbum, podemos esperar un trabajo introspectivo, emocionalmente crudo y con una producción que prioriza la honestidad por encima del artificio.

Paris Jackson, una voz en construcción que busca su propio espacio entre el folk, el alt‑rock y la vulnerabilidad emocional

Desde su debut con Wilted en 2020, Paris Jackson ha ido trazando una identidad musical alejada del legado de su apellido. Su primer álbum mostró una mezcla de folk etéreo y alt‑rock que, aunque irregular, revelaba un potencial artístico propio. Con el EP The Lost y varios singles posteriores, consolidó un estilo íntimo y confesional, marcado por letras que exploran el trauma, la soledad y la búsqueda de identidad. Además de su faceta musical, ha desarrollado una carrera como actriz y modelo, pero es en la música donde parece encontrar su espacio más auténtico. Su colaboración con Linda Perry en “Zombies In Love” apunta a un salto de madurez que podría situarla definitivamente como una voz singular dentro del pop alternativo contemporáneo.

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