Kirsty Tickle no canta una sola palabra en “Full Powers”, y aun así es la canción de esta semana que más claro habla de poder. Party Dozen, el dúo de Sídney que forma con el batería y productor Jonathan Boulet, publicaron el martes 13 de octubre el cuarto y último adelanto de 21 Bum Salute, su quinto disco, que sale el 6 de noviembre en City Slang.

Llega después de “Special Unit”, “Euro Stomper” y “Mad Rooter”, y es el más pantanoso de los cuatro: empieza con paso chulesco, casi de rock clásico, y se va torciendo hasta acabar a golpes. El propio dúo lo explica con dos caras. Está el poder que te sube por las nubes y te hace ir por la calle como si fueras el rey del mundo, y está el otro: «cuando un bando tiene todo el poder y nunca es suficiente. Ansia de poder, codicia, demonios glotones». La canción, dicen, salta de uno a otro.

Lo curioso es que todo eso lo cuentan un saxo y una batería. Tickle grita, aúlla y estira el instrumento hasta donde las melodías casi parecen frases, pero en 21 Bum Salute no hay letras. Que un dúo instrumental de Sídney suene más político que medio catálogo de cantautores con mensaje dice algo de ellos. Y también del momento.

Un disco hecho en casa, sin pedir permiso

Boulet y Tickle grabaron, mezclaron y masterizaron el disco ellos solos en tres meses, a partir de años de improvisaciones y bucles que han condensado en poco más de media hora. Entre las referencias que citan están las grabaciones antiguas con aire fantasmal, ESG y Bikini Kill. Su manera de resumirlo es una peineta con sonrisa: el disco, según ellos, es una invitación a pasarlo bien.

Con la salida del single han anunciado un concierto en Londres, en el Shacklewell Arms, el 29 de noviembre. De momento no hay fechas en España.

Fecha de lanzamiento de “21 Bum Salute”

21 Bum Salute sale el 6 de noviembre de 2026 en City Slang, en digital, CD y vinilo (negro o transparente de edición limitada), con reserva en su Bandcamp.

Tracklist de “21 Bum Salute”

“Special Unit”

“Euro Stomper”

“Mad Rooter”

“Toss My Coin”

“21 Bum Salute”

“PMFD”

“Full Powers”

“Captain Honk”

“The Stinking Rose”

“Age Of Fools”

Party Dozen, dos personas y un estruendo

Party Dozen salieron en 2017 de los almacenes de la escena experimental de Sídney y autoeditaron sus dos primeros discos, The Living Man (2017) y Pray For Party Dozen (2020). El salto internacional llegó con The Real Work (2022), el disco en el que Nick Cave les prestó la voz en “Macca The Mutt” y que los llevó de gira por Europa, Norteamérica y Asia. En 2024 Crime In Australia se asomó al noir australiano con momentos más sombríos. 21 Bum Salute va en la dirección contraria: más corto, más directo y con ganas de fiesta, aunque la fiesta tenga mala leche.

▶ “Full Powers” — Party Dozen | 13 de octubre de 2026 | City Slang

¿Hace falta letra para que una canción hable de poder, o basta con un saxo así?

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