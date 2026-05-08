Más de sesenta años después de tocar juntos por primera vez en Liverpool, Paul McCartney y Ringo Starr han grabado su primer dueto vocal completo. «Home to Us», segundo single de McCartney extraído de su próximo álbum The Boys of Dungeon Lane —previsto para el 29 de mayo de 2026 a través de Capitol Records / MPL Communications—, se publicó este 8 de mayo y fue presentado ante un grupo de cincuenta fans afortunados durante un evento privado de escucha celebrado el 5 de mayo en los míticos Abbey Road Studios de Londres, con el propio McCartney presente para explicar, canción a canción, cada pieza del álbum.

La canción fue producida por Andrew Watt, responsable también de la producción integral de The Boys of Dungeon Lane, y tiene su origen en una sesión improvisada que Ringo Starr protagonizó en el estudio de Watt durante 2024. El propio Starr contó que simplemente se acercó porque vivía cerca y se pusieron a tocar juntos: McCartney, al escuchar aquella batería, decidió construir una canción entera a su alrededor. Es el único corte de todo el disco en el que hay un baterista invitado; en el resto, McCartney toca la práctica totalidad de los instrumentos, en el espíritu del que fue su debut homónimo de 1970. Las voces de apoyo corren a cargo de Chrissie Hynde (The Pretenders) y Sharleen Spiteri (Texas), que añaden un peso y un acento claramente británicos al conjunto.

La letra de «Home to Us» es una carta de amor al Liverpool obrero de la posguerra en el que ambos músicos crecieron. McCartney explicó así el germen de la canción: «Escribí la canción pensando en de dónde venimos. Como mucha gente, empiezas de la nada y te vas construyendo. Ringo era del Dingle, y aquello era muy duro. Decía que le atracaban al volver a casa porque trabajaba. Aunque era una locura, era nuestro hogar.» La voz de Starr estaba pensada inicialmente solo para el estribillo, pero McCartney le pidió que cantara el tema entero, alternando línea a línea: «Decidimos darle una línea a mí, la siguiente a Ringo, otra a mí. Fue muy bonito, porque nunca habíamos hecho eso.» El video lyric oficial, disponible en YouTube, fue realizado por el estudio Trunk.

«Home to Us» llega pocas semanas después de que McCartney publicara «Days We Left Behind», la primera muestra de The Boys of Dungeon Lane, y es la confirmación de que su decimonoveno álbum de estudio en solitario —el primero desde McCartney III (2020)— será su entrega más introspectiva, centrada en los recuerdos de infancia en Liverpool y en las aventuras compartidas con John Lennon y George Harrison mucho antes de que el mundo supiera qué era la Beatlemanía. Ringo Starr, por su parte, llega a este momento en plena efervescencia creativa, habiendo anunciado recientemente su propio álbum Long Long Road; CrazyMinds ya repasó ese regreso. Que los dos Beatles supervivientes elijan cerrar el círculo cantando juntos sobre la clase trabajadora que les dio forma dice mucho sobre qué quieren que perdure de su legado. The Boys of Dungeon Lane se perfila como uno de los discos más esperados y emocionalmente cargados del año.

The Boys of Dungeon Lane: Tracklist completo del nuevo álbum de Paul McCartney (2026)

El álbum de catorce canciones se publicará el 29 de mayo de 2026 bajo el sello Capitol Records / MPL Communications. Este es el tracklist oficial:

As You Lie There Lost Horizon Days We Left Behind Ripples in a Pond Mountain Top Down South We Two Come Inside Never Know Home to Us (feat. Ringo Starr, Chrissie Hynde & Sharleen Spiteri) Life Can Be Hard First Star of the Night Sailsman Saint Momma Gets By

Paul McCartney, el arquitecto imperecedero del pop

Paul McCartney (Liverpool, 1942) es, sin discusión posible, una de las figuras más influyentes de la historia de la música popular. Cofundador de The Beatles junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, la banda redefinió la cultura del siglo XX entre 1963 y 1970 con álbumes como Revolver (1966), Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967) o Abbey Road (1969). Tras la disolución del grupo, McCartney continuó una carrera en solitario tan prolífica como ecléctica: desde el intimismo casero de McCartney (1970) y McCartney II (1980) hasta el rock de estadio de Wings en los setenta, pasando por álbumes de pop orquestal, clásica, electrónica y standards de jazz. En las últimas décadas ha mantenido una actividad incansable: Egypt Station (2018) debutó en el número uno de Estados Unidos, y McCartney III (2020), grabado en solitario durante el confinamiento, repitió la hazaña en el Reino Unido. Con The Boys of Dungeon Lane, producido junto a Andrew Watt, McCartney regresa al origen de todo: Liverpool, la clase trabajadora y la amistad que lo cambió todo.

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