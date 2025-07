Paul Weller y Robert Plant unen fuerzas en el emotivo single «Clive’s Song»

Paul Weller ha lanzado Clive’s Song, un nuevo single de su próximo álbum de versiones Find El Dorado, que estará disponible el 25 de julio de 2025 a través de Polydor Records. La canción, escrita por Clive Palmer de Incredible String Band para Hamish Imlach en su álbum Old Rarity de 1971, es una joya folk-blues reinterpretada con la colaboración estelar de Robert Plant, ícono de Led Zeppelin. Grabada en Black Barn Studio, la pista destaca por las armonías compartidas entre ambos artistas y un solo de armónica de Plant, reflejando su pasión por el folk y blues de los años 60 y 70.

Este lanzamiento, el cuarto adelanto de Find El Dorado, sigue a Lawdy Rolla, I Started a Joke y Pinball. El álbum reinterpreta canciones de artistas como The Kinks y Bee Gees, mostrando la admiración de Weller por el folk y blues británico. Plant, quien citó a Incredible String Band como influencia para Led Zeppelin, aporta una narrativa nostálgica al tema, evocando recuerdos de los festivales de blues de los 60. Weller presentará el álbum en una gira por Reino Unido en noviembre de 2025, con entradas ya a la venta. Clive’s Song es un testimonio de la conexión musical entre dos leyendas, uniendo generaciones con un sonido crudo y conmovedor.

Paul Weller: El modfather que redefine el rock y el folk

Paul Weller, conocido como el «Modfather», ha marcado cinco décadas de música con una carrera que abarca desde el punk-rock de The Jam hasta el soul de The Style Council y su prolífica etapa en solitario. Formado en Woking, Inglaterra, Weller lideró The Jam (1972-1982), lanzando seis álbumes como All Mod Cons (1978) y Sound Affects (1980), que definieron el movimiento mod con himnos como Town Called Malice. Tras disolver la banda, fundó The Style Council (1983-1989), explorando jazz, soul y pop en discos como Café Bleu (1984).

Su carrera solista, iniciada con Paul Weller (1992), ha producido 17 álbumes, desde el introspectivo Wild Wood (1993 Clive’s Song con Robert Plant, refleja su admiración por el folk y blues de los 60 y 70. Con colaboraciones con artistas como Noel Gallagher y Bobby Gillespie, y giras constantes, Weller sigue siendo una fuerza creativa. Su apoyo a causas sociales, como su presencia en el juicio de Kneecap en 2025, resalta su compromiso. Con premios como el BRIT Award for Outstanding Contribution to Music (2006), Weller permanece como un ícono que conecta generaciones con su evolución musical.

