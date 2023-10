Peace estrena «Happy Cars», el primer adelanto de su nuevo álbum «Utopia»

Si te gustan las canciones que te hacen sentir bien, no puedes perderte el nuevo single de Peace, la banda británica que ha vuelto con más fuerza que nunca. Se trata de Happy Cars, un tema que combina la energía del rock con la alegría del pop y que forma parte de su cuarto álbum de estudio, Utopia.

Utopia es un disco que Peace ha querido lanzar de una forma muy original y diferente. En abril de este año, lo compartieron en una página web secreta a la que solo podían acceder los fans más fieles. Además, han anunciado que el 3 de noviembre saldrá a la venta una edición limitada en vinilo, que será la única forma de tener el álbum completo en formato físico.

El líder de Peace, Harry Koisser, ha explicado que esta forma de lanzar el disco fue una decisión arriesgada pero divertida, y que no le importa lo que digan los críticos o la industria. Lo único que le importa es hacer música que le guste a él y a sus seguidores.

Utopia es un disco que muestra la evolución y la experimentación de Peace, una banda que se formó en 2009 y que ha publicado tres álbumes anteriores: In Love (2013), Happy People (2015) y Kindness Is The New Rock and Roll (2018). En este nuevo trabajo, los hermanos Harry y Sam Koisser exploran nuevos sonidos y estilos, sin perder la esencia de Peace.

Peace tiene previsto realizar una gira por el Reino Unido el próximo mes de noviembre, donde presentarán las canciones de Utopia en directo. Las entradas ya están a la venta y algunas fechas ya están agotadas, como la del 14 de noviembre en el Heaven de Londres. Si quieres ver a Peace en concierto, no te lo pienses más y consigue tu entrada aquí.