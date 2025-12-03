Peaches vuelve con energía desbordante en «Fuck Your Face» y una gira que promete ser incendiaria

La irreverente Peaches está de regreso y no se anda con rodeos. La artista canadiense ha lanzado su nuevo single Fuck Your Face, un tema breve pero explosivo que condensa toda su esencia electroclash: beats industriales, letras explícitas y un espíritu de placer sin concesiones. Este corte llega como segundo adelanto de su esperado álbum No Lube So Rude, el primero en más de una década, que verá la luz el próximo 20 de febrero de 2026 bajo el sello independiente Kill Rock Stars. El disco, grabado en Berlín junto al productor The Squirt Deluxe, promete una mezcla descarada de electrónica, punk, pop y dance, con letras que oscilan entre la sátira mordaz y la vulnerabilidad más honesta.

El anuncio no llega solo: Peaches ha confirmado una gira por Reino Unido y Europa que arrancará el 15 de abril en Dublín y pasará por ciudades como Manchester, Glasgow, Londres, París, Hamburgo, Colonia y Berlín. La artista ya había adelantado en octubre un primer single, Not In Your Mouth None Of Your Business, acompañado de fechas en Norteamérica, y ahora amplía su ofensiva con un tour que promete ser tan provocador como catártico. Este regreso marca un momento clave en su carrera, ya que la artista llevaba más de diez años sin publicar un álbum completo desde Rub (2015).

El disco No Lube So Rude incluirá once temas con títulos tan directos como Hanging Titties, Fuck How You Wanna Fuck o Panna Cotta Delight. Más allá del tono explícito, la propuesta de Peaches se sitúa en un terreno político y personal: el cuerpo como espacio de resistencia y placer, y la voz de una artista queer que desafía la invisibilidad y el silencio impuestos por la sociedad. Con este regreso, Peaches no solo reafirma su lugar como icono del electroclash, sino que también se posiciona como una figura que sigue incomodando y liberando a partes iguales.

Una carrera marcada por la provocación y la reinvención constante

Peaches ha hecho de la provocación un lenguaje propio. Nacida como Merrill Nisker en Toronto, comenzó su carrera en los años noventa con proyectos más cercanos al folk y al rock alternativo, pero pronto encontró su identidad en la electrónica más cruda y el electroclash. Su debut The Teaches of Peaches (2000) fue un manifiesto de sexualidad explícita y beats minimalistas que la situaron como una voz única dentro de la escena underground. Con canciones como Lovertits y Fuck the Pain Away, se convirtió en referente de una generación que buscaba romper tabúes y explorar nuevas formas de expresión.

A lo largo de los años, Peaches ha publicado discos que han ampliado su paleta sonora y su discurso. Fatherfucker (2003) y Impeach My Bush (2006) consolidaron su reputación como artista radical, mientras que I Feel Cream (2009) mostró una faceta más sofisticada y cercana al pop electrónico. Su último trabajo antes del regreso actual, Rub (2015), fue una celebración de la libertad sexual y política, con colaboraciones de artistas como Kim Gordon y Feist. Además de su música, Peaches ha destacado por sus performances teatrales y visuales, siempre desafiando las convenciones de género y la industria musical.

En este recorrido, la artista ha mantenido una coherencia inquebrantable: usar la música como herramienta de resistencia y placer. Su discografía es un mapa de la evolución del electroclash y de la música queer, y su influencia se extiende a artistas contemporáneos que han recogido su legado de irreverencia y experimentación. Con No Lube So Rude, Peaches no solo regresa a los escenarios, sino que reafirma su papel como pionera y agitadora cultural, capaz de seguir sorprendiendo más de dos décadas después de su debut.

