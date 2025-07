Pendulum lanza “Cannibal” con Wargasm, adelanto de “Inertia”

La banda australiana de drum and bass Pendulum ha estrenado Cannibal, un explosivo single en colaboración con el dúo electro-punk Wargasm (Sam Matlock y Milkie Way), lanzado el 24 de julio de 2025 a través de Mushroom Music y Virgin Music Group. Este tema forma parte de su próximo álbum Inertia, el primero en 15 años desde Immersion (2010), que saldrá el 22 de agosto de 2025.

Cannibal fusiona sintetizadores pesados, ritmos frenéticos y la energía punk de Wargasm, con letras como “Come on, baby, won’t you kiss me like a cannibal?”, evocando una intensidad primal. El videoclip, dirigido por Chris W, captura esta vibra caótica con imágenes viscerales. Rob Swire, líder de Pendulum, comentó a NME: “Escuché a Wargasm por años. Sus influencias, como Atari Teenage Riot y The Prodigy, nos conectaron, aunque nuestros sonidos sean distintos”.

Inertia, producido por Swire y Owen Charles en su estudio de Londres, contiene 16 pistas, incluyendo colaboraciones con Bullet For My Valentine, AWOLNATION, Scarlxrd, Joey Valance & Brae y Hybrid Minds. Descrito como su trabajo más personal, el álbum explora una mezcla de drum and bass, metal y electrónica, siguiendo la línea de sus EPs Elemental (2021) y Anima (2023). Pendulum acompañará el lanzamiento con una gira, incluyendo un concierto en el Milton Keynes Bowl el 9 de agosto.

Cannibal está disponible en Spotify, Apple Music y Qobuz, con reservas del álbum ya disponibles. Este single reafirma la habilidad de Pendulum para fusionar géneros con audacia.

Pendulum: los innovadores del drum and bass australiano

Formada en 2002 en Perth, Australia, Pendulum, liderada por Rob Swire, Gareth McGrillen y Paul «El Hornet» Harding, revolucionó el drum and bass con su debut Hold Your Colour (2005). Su mezcla única de electrónica, rock y metal, evidente en temas como Slam, los llevó a la fama tras mudarse al Reino Unido, donde se unieron Peredur ap Gwynedd, Paul Kodish y Ben Mount. In Silico (2008), con Propane Nightmares, alcanzó el número dos en las listas británicas, mientras que Immersion (2010), con Watercolour, llegó al número uno, consolidándolos como titanes del género. Tras disolverse en 2012, regresaron en 2016, destacando en festivales como Reading & Leeds y Download, y ganando el premio a Mejor Actuación en Vivo en los AIM Awards de 2024.

Con tres álbumes de estudio, un álbum en vivo, un EP (Elemental, 2021) y 25 singles, Pendulum ha explorado desde remixes de The Prodigy (Voodoo People) hasta colaboraciones con Knife Party, proyecto paralelo de Swire y McGrillen. Su discografía incluye Live at Brixton Academy (2009) y los EPs Anima (2023) y Elemental (2021), que sentaron las bases para Inertia (2025), con 16 pistas y colaboraciones con Bullet For My Valentine y Wargasm. Su sonido, que combina breaks intensos con elementos metaleros, sigue evolucionando, manteniendo su influencia en la música electrónica. La retirada de Cannibal de Spotify refleja su compromiso con la autenticidad y su disposición a desafiar normas.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.