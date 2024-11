Pet Shop Boys lanzan nuevo sencillo doble: «New London Boy» y «All the Young Dudes»

Pet Shop Boys, el icónico dúo británico, nos regalan una nueva joya musical con el lanzamiento de su sencillo doble New London Boy/All the Young Dudes.

El sencillo incluye una vibrante versión radio edit de New London Boy, una canción que captura la esencia moderna de Londres a través de los inconfundibles sonidos electrónicos de Pet Shop Boys. Pero eso no es todo; también nos presentan una reinterpretación de All the Young Dudes, producida por el talentoso James Ford y con arreglos orquestales de Anne Dudley.

El paquete digital se completa con una versión «Delinquent» de All the Young Dudes, producida por los mismos Pet Shop Boys, así como un remix extendido a cargo de Richard X. Y para los fans más acérrimos, hay una sorpresa: una canción inédita titulada Beauty has laid siege to the city.

Para los coleccionistas, Pet Shop Boys también han anunciado el lanzamiento de dos CDs con diseño especial. Uno de los CDs muestra una foto de un joven Neil Tennant de 1972, año en que se mudó a Londres, mientras que el segundo CD nos trae una imagen de Chris Lowe de 1981. Ambos formatos estarán disponibles el 15 de noviembre, ¡así que no te los pierdas!

Sobre Pet Shop Boys

Pet Shop Boys, el icónico dúo británico formado por Neil Tennant y Chris Lowe, ha dejado una huella indeleble en la música pop desde su debut en 1981. Con más de 100 millones de discos vendidos y numerosos premios a lo largo de su carrera, han sabido reinventarse constantemente, manteniendo su relevancia en la industria musical. Desde clásicos como West End Girls hasta sus más recientes trabajos, Pet Shop Boys continúan sorprendiendo a sus fans con su versatilidad y talento.