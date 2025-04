Pete Doherty sorprende con Mike Joyce en su banda en directo y lanza el inquietante single “The Day The Baron Died”

Pete Doherty acaba de alegrarnos el día con dos noticias explosivas. Primero, ha anunciado que el legendario baterista de The Smiths, Mike Joyce, se unirá a su banda en directo para algunas fechas de su gira solista por el Reino Unido y Europa en 2025. Sí, lo leíste bien: el ritmo inconfundible de Joyce, conocido por hits como This Charming Man y There Is a Light That Never Goes Out, ahora resonará junto al carisma desenfadado de Doherty. Esta colaboración promete ser un encuentro inolvidable entre dos eras del rock.

Pero eso no es todo. Doherty también ha compartido un nuevo single, The Day The Baron Died, descrito como un “weird jazz number” que mezcla su estilo único con un toque gótico y experimental. El tema es el tercer adelanto de su próximo álbum, Felt Better Alive, y viene acompañado de un video visualmente impactante, rodado en el hogar de Doherty y los acantilados de Étretat, Normandía. Dirigido por Thad & Numa, el video muestra a Doherty como “The Baron” y a su esposa, Katia deVidas, como “The Lady”, en una narrativa oscura y fascinante.

Felt Better Alive ya está generando expectación, con temas como Calvados y el homónimo Felt Better Alive como previas. La lista completa incluye Calvados, Pot Of Gold, The Day The Baron Died, Stade Océan, Out Of Tune Ballon, Felt Better Alive, Ed Belly, Poca Mahoney’s, Fingee, Prêtre De La Mer y Empty Room. En una reciente entrevista, Doherty reveló que incluso The Libertines, su antigua banda, “están locos por no querer estas canciones”, dejando claro que este proyecto solista es personal y ambicioso.

Además, en marzo de 2025, Doherty se reunió con Babyshambles para interpretar clásicos como Albion y Fuck Forever, recordándonos su legado. Con Mike Joyce a bordo, la gira promete ser histórica. ¡No querrás perdértela!

Pete Doherty: Una carrera llena de rebelión, poesía y música inmortal

Pete Doherty, el carismático músico británico, ha dejado una huella indeleble en el rock alternativo con su talento visceral y su vida turbulenta. Nacido el 12 de marzo de 1979 en Hexham, Northumberland, Doherty saltó a la fama como co-líder de The Libertines, banda que formó junto a Carl Barât en 1997. Su álbum debut, Up the Bracket (2002), marcó el inicio de una carrera llena de himnos como Don’t Look Back Into the Sun y Can’t Stand Me Now, fusionando punk, indie y poesía callejera. Sin embargo, su lucha contra las adicciones llevó a tensiones internas, y en 2004 The Libertines se disolvió tras lanzar su segundo álbum homónimo.

No conforme con detenerse, Doherty fundó Babyshambles, publicando discos como Down in Albion (2005), Shotter’s Nation (2007) y Sequel to the Prequel (2013), donde continuó explorando su estilo crudo y lírico. En 2009, lanzó su primer álbum solista, Grace/Wastelands, con colaboraciones como la de Graham Coxon de Blur, seguido por Hamburg Demonstrations (2016) y The Fantasy Life of Poetry & Crime (2019) con Peter Doherty and the Puta Madres, un proyecto que mezcla folk, rock y jazz experimental.

Además, Doherty ha incursionado en la poesía, la pintura y la escritura, publicando The Books of Albion (2007), una colección de sus diarios. Recientemente, en 2025, anunció Felt Better Alive, su nuevo álbum solista, con adelantos como The Day The Baron Died, que fusiona jazz extraño con su habitual intensidad.

Con una carrera marcada por altibajos, Doherty sigue siendo una figura polarizante, adorada por su genio y cuestionada por su caos. Sus canciones, cargadas de nostalgia y rebeldía, perduran como testamento de un artista que vive al límite.