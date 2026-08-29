Peter Gabriel ha estrenado “Looking For The Happy”, el noveno single de su esperado álbum o\i, que va desgranando canción a canción desde enero de 2026, tal y como avanzamos en nuestra cobertura del anuncio del disco. El tema, de casi nueve minutos y con acentos de synth-funk latino, ha llegado el 28 de agosto de 2026 coincidiendo con la luna llena de esturión, fiel al calendario lunar que Gabriel ya empleó en i/o (2023).

Un groove latino contra la melancolía: así suena “Looking For The Happy”

La primera versión en salir a la luz es el Bright-Side Mix, firmado por el productor británico Mark “Spike” Stent, colaborador habitual de Gabriel en esta era lunar. El Dark-Side Mix, a cargo de Tchad Blake, llegará con la próxima luna nueva, siguiendo la lógica de contrastes que define todo el proyecto o\i. Escrita y producida íntegramente por Gabriel, la canción está editada bajo el catálogo PGS43 de Real World, con publicación a cargo de Real World Music Ltd / Sony Music Publishing.

Gabriel ha explicado que componer una canción feliz fue, paradójicamente, todo un reto para él. «Siempre me ha resultado mucho más fácil escribir canciones tristes que felices, así que pensé: voy a ponerme a prueba. Quería basarla en un groove que hiciera irresistible bailar», ha declarado el artista, que reconoce haber buscado un estribillo con sensación de celebración pese a que la letra gira en torno a la búsqueda de la felicidad. El origen instrumental del tema también fue determinante en su forma final: «Esta fue una de esas canciones que empezó con un groove, originalmente con un aire latino. El groove es tan importante para mí que, si no lo siento en el cuerpo, todo resulta mucho más difícil».

Líricamente, “Looking For The Happy” se aleja de la introspección más oscura habitual en Gabriel para abrazar la gratitud cotidiana. «En la canción hablo de intentar comunicarme con los animales, conectar con la naturaleza, o sentarme bajo el viejo roble con una taza de té y apreciarlo. Las cosas simples: abrirte a lo bueno mientras nos quejamos de lo malo», ha compartido el músico, que admite estar intentando «quejarse un poco menos» a medida que cumple años. No deja de ser un giro llamativo en la trayectoria de un artista que ha construido gran parte de su leyenda sobre la introspección y la tensión emocional, desde “In Your Eyes” hasta piezas más recientes de i/o.

La portada de Tishan Hsu que ilumina otro tramo de “o\i”

Como en cada entrega de o\i, el single llega acompañado de una obra de arte propia. En este caso, la portada de “Looking For The Happy” reproduce Closed Circuit II, una pieza de 1986 del artista estadounidense Tishan Hsu, cuyo trabajo Gabriel asegura haber descubierto recientemente. El propio músico ha destacado el paralelismo temático entre la imagen y la canción: ambas exploran, a su juicio, la relación entre tecnología, naturaleza y humanidad, aunque la obra de Hsu recurra a técnicas pictóricas y escultóricas tradicionales para hacerlo. Una imagen que, según Gabriel, ya había sido comparada con el logotipo original de Instagram pese a ser casi cuarenta años anterior.

De Genesis a las lunas de “o\i”: el eterno reinventarse de Peter Gabriel

A sus 76 años, Peter Gabriel lleva medio siglo redefiniendo su propio sonido. Tras dejar la voz de Genesis en 1975, construyó una carrera en solitario que combinó pop de vanguardia, art rock y world music, con hitos como “Sledgehammer” o su papel como cofundador del festival WOMAD y del sello Real World, la casa que sigue acogiendo buena parte de su producción actual y que ya sirvió de estudio a artistas como Puma Blue o RUTH.

“Looking For The Happy” llega un mes después de “One by One”, una pieza de diez minutos que fue el single anterior del álbum. Con esta novena entrega, Gabriel encadena ya nueve lunas llenas consecutivas desde el estreno de “Been Undone” en enero, pasando por “Put the Bucket Down”, “What Lies Ahead”, “Till Your Mind Is Shining”, “Won’t Stand Down” y “A Hard Lesson”, en un despliegue mensual que promete completar o\i, su undécimo álbum de estudio, antes de que termine 2026.

▶ “Looking For The Happy” — Peter Gabriel | 28 de agosto de 2026 | Real World

¿Te convence este giro más luminoso de Peter Gabriel, o prefieres su vertiente más oscura? ¿Cuál de los nueve singles de “o\i” publicados hasta ahora es tu favorito?

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