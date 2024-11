Peter Murphy y Boy George: Los iconos del goth y la new wave unen fuerzas en una colaboración épica

Peter Murphy y Boy George han unido fuerzas en una colaboración sorprendente y emocionante con el sencillo Let the Flowers Grow. Esta inesperada alianza fue facilitada por Youth, el bajista y productor de Killing Joke, quien presentó a Murphy una canción en la que estaba trabajando con Boy George. La melodía y la voz al estilo de Roy Orbison cautivaron a Murphy, quien decidió terminar la canción.

Por su parte, Boy George elogió la voz y la capacidad de escritura de Murphy, describiendo la producción como épica y comparándola con el legendario Scott Walker. Esta colaboración no solo destaca por la fusión de dos iconos de la música, sino también por la calidad y profundidad de la producción.

Peter Murphy es conocido como el “Padrino del Goth” gracias a su papel como vocalista de la banda de post-punk Bauhaus. Tras la disolución de Bauhaus, Murphy formó Dalis Car y luego lanzó una exitosa carrera en solitario con álbumes como Deep y Love Hysteria.

Boy George, por su parte, saltó a la fama como el carismático líder de Culture Club, una banda icónica de la nueva ola de los años 80. Con éxitos como Karma Chameleon y Do You Really Want to Hurt Me, Boy George se convirtió en un ícono de la moda y la música. Además de su trabajo con Culture Club, ha tenido una prolífica carrera en solitario, explorando diversos géneros y colaborando con numerosos artistas.

Para más información y actualizaciones, sigue todas las novedades en el canal de WhatsApp de CrazyMinds.