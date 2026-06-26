Phoebe Bridgers no hace las cosas a medias. Después de anunciar ayer Lost Weekend (su tercer álbum en solitario, previsto para el 14 de agosto a través de Dead Oceans), la cantautora californiana no ha tardado ni 24 horas en publicar el primer adelanto: «Lost Boys», una canción que equilibra con una habilidad insolente lo íntimo y lo monumental, lo frágil y lo eufórico. Cuatro minutos que demuestran, por si alguien lo dudaba, que la espera iba a merecer la pena.

Un himno sobre los que nunca crecieron

«Lost Boys» arranca con unos segundos de voz filtrada a través de un vocoder, un guiño sintético que abre paso enseguida al folk-rock en el que Bridgers se mueve como nadie. Lo que viene después es una canción de mayor alcance del que cabría esperar de su catálogo previo: hay un bajo con mucho groove, trompetas que estallan en el estribillo (a cargo de Nate Walcott, de Bright Eyes) y un estribillo que suena, directamente, a estadio. No son las coordenadas exactas de «Kyoto», pero el impulso celebratorio es el mismo.

Temáticamente, la canción orbita en torno al síndrome de Peter Pan y a una relación que terminó mal. Los «lost boys» del título nunca crecen, nunca vuelven a casa y nunca gastan el dinero del almuerzo. Son inalcanzables y, a la vez, irresistibles. En el estribillo, Bridgers los llama hacia ella: «Lost boys find me». Una declaración de amor y de condena al mismo tiempo, construida con la precisión lírica que ha convertido cada una de sus canciones en pequeñas novelas.

Una producción de lujo (y boygenius al completo en los coros)

La ficha técnica de «Lost Boys» es, ella sola, un acontecimiento. La canción está producida por Tony Berg, Ethan Gruska, Jack Antonoff y la propia Phoebe Bridgers, con producción adicional de Alex G, el cantautor de Filadelfia que abrirá el tramo norteamericano de The Lost Tour. Los arreglos vocales corren a cargo de Caroline Shaw y Bridgers; las cuerdas, de Rob Moose; la mandolina, de Chris Thile; el contrabajo, de Sebastian Steinberg; los sintetizadores, de Blake Mills. No hay forma de escuchar esto y pensar que Phoebe Bridgers ha estado parada.

Pero el detalle que los fans de boygenius van a leer con más atención es este: Julien Baker y Lucy Dacus prestan sus voces en los coros. Es la primera vez que las tres aparecen juntas en material en solitario de Phoebe de manera tan explícita desde Punisher (2020), y el resultado refuerza esa sensación de comunidad que ha definido su círculo creativo. El trío publicó The Record en 2023, uno de los grandes discos de esa década, con cuatro premios Grammy incluidos. Escucharlas aquí, aunque sea en segundo plano, es un recordatorio inmediato de por qué su química es tan especial.

Caballeros medievales, orejas élficas y Skyler Gisondo

El videoclip, dirigido por Lance Oppenheim y Pablo Rochat, es una pieza de realismo mágico suburbano que merece atención por derecho propio. Bridgers aparece con vestido azul y orejas élficas como líder de una cofradía de caballeros medievales que recorren el mundo contemporáneo a lomos de motocicletas. Skyler Gisondo (conocido por The Righteous Gemstones) interpreta al dependiente de una gasolinera que queda prendado del grupo y acaba siendo reclutado, hasta que los dos terminan convertidos en personajes de un videojuego de pixel art con la melodía del single en versión 8-bit.

No es casualidad que Oppenheim sea el creador de la serie documental Ren Faire (HBO, 2024): el vídeo lleva su firma desde el primer plano, con esa capacidad para encontrar algo genuinamente extraño y fascinante en los rituales más excéntricos de la vida americana. Como acompañamiento visual para una canción sobre personas que se niegan a madurar, es perfecto.

Lost Weekend y la mayor gira de su carrera

«Lost Boys» llega el día después de que Bridgers anunciara Lost Weekend, su tercer álbum en solitario: 16 canciones que llegarán el 14 de agosto de 2026 a través de Dead Oceans, seis años después de Punisher. Un disco con una portada de estética vagamente cienciaficcionesca y una lista de colaboradores que, más allá de los ya mencionados, incluye también a Matty Healy y Bo Burnham.

Todo ello llegará respaldado por The Lost Tour, una gira de arenas por Norteamérica y Europa entre septiembre y diciembre de 2026 con entradas prácticamente agotadas desde el primer día: tres noches en el Intuit Dome de Los Ángeles, tres en el Barclays Center de Brooklyn, y fechas en Europa y el Reino Unido (con Isaac Wood como artista invitado). En todos los recintos, prohibición total de móviles.

Phoebe Bridgers, la artista de las canciones imposibles

Phoebe Bridgers nació en Pasadena (California) en 1994 y debutó en 2017 con Stranger in the Alps, un primer disco que captó de inmediato la atención de la crítica por convertir la introspección en algo universalmente reconocible. Punisher (2020) la catapultó a la primera línea del indie norteamericano: cuatro nominaciones al Grammy y canciones como «Savior Complex» o «Kyoto» que se han convertido en himnos generacionales. Junto a Julien Baker y Lucy Dacus forma boygenius, cuyo The Record (2023) fue uno de los discos más celebrados de los últimos años. Con «Lost Boys», abre el capítulo que todo el mundo llevaba años esperando.

▶ «Lost Boys» — Phoebe Bridgers | 26 de junio de 2026 | Dead Oceans

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