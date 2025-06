Phoenix desvela la demo original de «Too Young» para celebrar los 25 años de «United»

La banda francesa Phoenix ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de la demo original de Too Young, uno de los temas más emblemáticos de su aclamado álbum debut United, que cumplió 25 años el pasado 1 de junio de 2025. Este lanzamiento, compartido a través de plataformas digitales, ofrece una mirada íntima al proceso creativo del cuarteto de Versalles, consolidando su legado en el indie rock. Acompañado de un comunicado nostálgico, la demo resalta la frescura que convirtió a Phoenix en pioneros del pop alternativo.

Too Young: Un vistazo al origen de un clásico

La demo de Too Young captura la esencia cruda del tema que apareció en United (2000) y que alcanzó fama tras su inclusión en la banda sonora de Lost in Translation (2003), dirigida por Sofia Coppola. Según Thomas Mars, vocalista de la banda, la demo refleja “la energía de cuatro amigos tocando en un garaje, sin saber que alguien más lo escucharía algún día”. Publicado a través de Glassnote Records y disponible en plataformas como Spotify y Bandcamp, esta versión presenta una producción más minimalista, con guitarras jangly y un ritmo menos pulido que la edición final, pero conserva el encanto melódico que definió el sonido de Phoenix. En un post en redes sociales, Phoenix describió el lanzamiento como “un regalo para los fans que han crecido con el álbum”.

Planes de celebración: Giras y eventos

Phoenix no ha anunciado una gira específica para conmemorar el 25 aniversario de United, pero su actividad reciente sugiere que están planeando algo especial. En 2023, la banda realizó una extensa gira mundial para promocionar Alpha Zulu (2022), que incluyó una actuación memorable en el Primavera Sound de Barcelona y en el Tomavistas de Madrid. Aunque no hay fechas confirmadas en España para 2025, NME informó que Phoenix está considerando eventos exclusivos, como proyecciones de Lost in Translation con sesiones en vivo de Too Young, en ciudades como París y Nueva York.

El lanzamiento del demo de Too Young ha generado entusiasmo en plataformas como TikTok, donde fragmentos del tema original han inspirado tendencias entre nuevos oyentes. La conexión de Phoenix con Sofia Coppola, quien descubrió a la banda a través de Honeymoon (también de United), sigue siendo un punto destacado de su historia, reforzando su influencia en la cultura pop. Además, Stereogum señaló que esta demo podría ser la primera de varios lanzamientos de archivo, ya que Phoenix ha insinuado la posibilidad de compartir más material inédito de las sesiones de United. Este regreso al pasado no solo celebra su debut, sino que reafirma la vigencia de su sonido, que ha inspirado a bandas como The 1975 y CRUISR.

United y el ascenso de Phoenix

Formada en 1995 en Versalles, Phoenix –integrada por Thomas Mars (voz), Deck d’Arcy (bajo), Laurent Brancowitz (guitarra) y Christian Mazzalai (guitarra)– debutó con United en 2000 bajo Source Records. El álbum, que incluye éxitos como Too Young y If I Ever Feel Better, marcó el inicio de su carrera como referentes del indie rock francés. Su discografía abarca siete álbumes de estudio: United (2000), Alphabetical (2004), It’s Never Been Like That (2006), Wolfgang Amadeus Phoenix (2009), Bankrupt! (2013), Ti Amo (2017) y Alpha Zulu (2022). Wolfgang Amadeus Phoenix, con hits como 1901 y Lisztomania, les valió un Grammy al Mejor Álbum Alternativo en 2010.

El estilo de Phoenix, que fusiona pop, rock y sintetizadores con una elegancia natural, les ha asegurado un lugar en la escena global. Su relación con Sofia Coppola, quien usó su música en varias películas, y colaboraciones con productores como Philippe Zdar, han consolidado su reputación. Las reediciones de United en vinilo en 2020 y su reciente viralidad en plataformas digitales demuestran que su música sigue resonando con nuevas audiencias.

