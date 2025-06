Picture Parlour lanzan el vibrante single «Cielo Drive»

La banda londinense Picture Parlour regresa con fuerza al panorama musical con su nuevo single Cielo Drive, un tema que combina la esencia del indie rock con un toque de atmósfera mística inspirada en California. Publicado el pasado 10 de junio de 2025, este lanzamiento ha generado entusiasmo entre fans y críticos, consolidando a la banda como una de las propuestas más frescas del rock alternativo actual.

Un single con alma californiana

Cielo Drive llega como el segundo single de Picture Parlour en 2025, tras el exitoso Who’s There To Love Without You?, lanzado en abril. Según declaraciones de la banda, el tema es un “flujo de conciencia” que refleja sus interacciones con la cultura californiana, un lugar que describen como “alienígena” para ellos. Con una producción enérgica, el single destaca por sus potentes riffs y la voz carismática de Katherine Parlour, acompañada por los arreglos de guitarra de Ella Risi. La canción, descrita como un “himno indie con glamour de la Costa Oeste”, ya está disponible en plataformas digitales.

El lanzamiento de Cielo Drive viene acompañado de un visualiser, compartido el 13 de junio a través de las redes sociales de la banda. Aunque no es un videoclip narrativo completo, este material visual sumerge al espectador en la estética oscura y vibrante del single, con imágenes que evocan el espíritu de los clubes nocturnos y la mística del título, inspirado en la famosa calle de Los Ángeles. El visualiser, disponible en YouTube, refuerza la conexión emocional del tema con su trasfondo californiano.

Gira por salas independientes en Reino Unido

Para celebrar el lanzamiento, Picture Parlour ha anunciado una gira especial por salas independientes del Reino Unido en julio de 2025, en colaboración con Music Venue Trust. Esta serie de seis conciertos incluirá paradas en espacios emblemáticos como The Castle en Manchester, un lugar especial para la banda, ya que fue donde Katherine Parlour y Ella Risi se conocieron. Las entradas ya están a la venta, aunque, por el momento, no se han confirmado fechas en España ni en otros países europeos. Los fans españoles deberán estar atentos a futuros anuncios.

Sin noticias de un nuevo álbum, pero con grandes expectativas

Aunque Cielo Drive y Who’s There To Love Without You? han avivado las especulaciones sobre un posible nuevo álbum, Picture Parlour no ha confirmado oficialmente planes para un disco de larga duración. Su último trabajo fue el EP debut Face In The Picture (2024), que les valió el reconocimiento de la crítica. Por ahora, la banda parece enfocada en consolidar su sonido a través de estos potentes singles y en fortalecer su presencia en vivo.

El ascenso meteórico de Picture Parlour

Formada por Katherine Parlour (voz) y Ella Risi (guitarra), junto a Sian Lynch (bajo) y Michael Nash (batería), Picture Parlour irrumpió en la escena londinense con un sonido que fusiona el rock alternativo con influencias de los años 70 y subculturas como el Northern Soul. Su EP debut, Face In The Picture (2024), incluyó temas como Norwegian Wood y Judgement Day, que capturaron la atención de medios como DIY Magazine y Clash. Desde entonces, la banda ha sido elogiada por su energía en directo y su capacidad para crear himnos con un toque nostálgico pero moderno.

Con solo un EP en su haber, Picture Parlour ha logrado posicionarse como una de las bandas emergentes más prometedoras del Reino Unido. Sus recientes singles, grabados en Nashville y producidos con un enfoque más maduro, sugieren que están listos para dar el salto a un público global. Mientras esperamos más noticias sobre un posible álbum, Cielo Drive es una prueba de que esta banda tiene mucho que ofrecer.

