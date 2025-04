Picture Parlour regresan con el vibrante «Who’s There To Love Without You?»

¡El indie-rock británico está de fiesta! La banda londinense Picture Parlour ha vuelto con su nuevo sencillo Who’s There To Love Without You?, lanzado el 23 de abril de 2025, y ya está causando revuelo entre los amantes del género. Este tema, cargado de energía y matices emocionales, marca un regreso triunfal para el cuarteto que sigue consolidándose como una de las promesas más brillantes del panorama musical.

Who’s There To Love Without You? ya está disponible en todas las plataformas de streaming, según anunció la banda a través de sus redes sociales. Pero eso no es todo, ya que poco después, Picture Parlour estrenó el video musical del sencillo en YouTube, un trabajo visual que ha sido descrito como único y diferente por los fans con una estética innovadora y guiños a influencias que han generado especulaciones entre los seguidores.

La promoción del sencillo no se quedó atrás. El 19 de abril, Picture Parlour invitó a sus fans a realizar la reserva del tema, generando una expectativa que se vio recompensada con su estreno en radios. El reconocido locutor Huw Stephens presentó Who’s There To Love Without You?en BBC Radio 6 Music el 23 de abril, un hito que subraya el creciente impacto de la banda en la escena británica.

Con Who’s There To Love Without You?, Picture Parlour demuestra que su fórmula de melodías pegajosas y letras introspectivas sigue evolucionando. Si aún no lo has escuchado, corre a tu plataforma favorita o no te pierdas el video en YouTube. ¡Este es solo el comienzo de lo que promete ser un año estelar para la banda!

Picture Parlour: La promesa del indie-rock británico en ascenso

Formada en Manchester en 2022, Picture Parlour ha irrumpido en la escena indie-rock con una mezcla de poesía audaz, riffs hipnóticos y una presencia escénica magnética. La banda, liderada por Katherine Parlour (voz y guitarra) y Ella Risi (guitarra), completada por Sian Lynch (bajo) y Michael Nash (batería), se ha ganado elogios de figuras como Courtney Love y ha capturado la atención de medios especializados. Su carrera, aunque joven, está marcada por un ascenso meteórico y una autenticidad que desafía las etiquetas.

Katherine y Ella se conocieron como estudiantes en Manchester, formando inicialmente un dúo antes de mudarse a Londres en 2021. Allí, reclutaron a Sian y Michael a través de un grupo de músicos en Facebook, consolidando la formación actual. Su debut en directo tuvo lugar en diciembre de 2022 en The Windmill, Brixton, un icónico recinto londinense donde se convirtieron en habituales. Estas actuaciones atrajeron a la industria musical, llevándolos a firmar con Island Records y a recibir un espaldarazo de Courtney Love, quien los describió como una banda con “mojo” tras un show en 2023.

Su discografía comenzó con el sencillo Norwegian Wood, un tema crudo que les valió comparaciones con Arctic Monkeys y una portada en NME. Le siguió Judgement Day el 18 de octubre de 2023, consolidando su sonido cinematográfico inspirado por Nick Cave y Patti Smith. En 2024, lanzaron su EP debut Face In The Picture, con cuatro temas que mezclan canciones de sus inicios con nuevas composiciones, acompañadas de videos dirigidos por Will y Ed Reid. El 23 de abril de 2025, estrenaron Who’s There To Love Without You?, un sencillo que refuerza su evolución con una estética visual única y una difusión en BBC Radio 6 Music por Huw Stephens.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.