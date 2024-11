Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs regresan con un nuevo y contundente single «Detroit»y anuncian gira por Reino Unido y Europa

En una explosiva combinación de ritmo y ferocidad, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs han lanzado su nuevo single Detroit, un poderoso tema que anticipa su gira 2025 por Reino Unido y Europa.

Sobre Detroit, el líder de la banda también conocida como Pigsx7, Matthew Baty, comenta que la canción refleja las peores manifestaciones de los celos masculinos y el resentimiento, explorando cómo la falta de responsabilidad puede llevar a culpar a fuerzas externas como el destino o Dios por las injusticias percibidas.

El visualizador que acompaña al tema muestra imágenes en blanco y negro de la banda interpretando la canción, con las letras escritas en un llamativo color rosa salmón, creando una experiencia visual que complementa la agresividad sonora de la pista.

Detroit marca el primer lanzamiento de los Pigs desde su álbum Land Of Sleeper de 2023, y todos los ingresos generados por este nuevo single serán donados a organizaciones benéficas que luchan contra el abuso doméstico, demostrando una vez más el compromiso de la banda con causas sociales importantes.

Pigsx7: La Banda que Revoluciona el Stoner Metal

Pigsx7 es una banda británica de stoner metal formada en Newcastle upon Tyne en 2012. Su música, que mezcla elementos de rock pesado, doom metal y noise rock, ha sido descrita como una «experiencia psicodélica y abrumadora».

Desde su debut en 2017 con el álbum Feed the Rats, Pigsx7 ha lanzado una serie de trabajos, entre los que destacan este mencionado debut, que los estableció en la escena del stoner metal, King of Cowards (2018), un álbum épico y expansivo que fue aclamado por su profundidad y energía, Viscerals (2020), incluido en la lista de los mejores álbumes de aquel año por The Guardian, y Land of Sleeper (2023), su más reciente lanzamiento con el que continúan explorando nuevos territorios musicales. ¿Has escuchado alguna de sus canciones? ¿Cuál es tu favorita?

