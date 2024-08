Pixies lanzan “Oyster Beds”: Un viaje entre pinceles y acordes

Pixies han lanzado su nueva canción Oyster Beds, un adelanto de su próximo álbum The Night the Zombies Came. Con riffs de guitarra contundentes, Oyster Beds se inspira en el regreso de Black Francis a la pintura, una actividad que le ayudó a concentrarse durante la grabación en los Rockfield Studios en Gales. En sus propias palabras, las letras son “una lista de cosas que he estado pintando en los últimos años”.

El álbum también incluye los sencillos anteriores Chicken y You’re So Impatient, y estará disponible en vinilo y CD a partir del 25 de octubre. Además, Black Francis, también conocido como Frank Black, ha anunciado una gira por Norteamérica en 2025 para celebrar el 30° aniversario de su segundo álbum en solitario, Teenager of the Year.

Este lanzamiento promete ser una fusión única de arte visual y musical, y ya estamos deseando escucharlo al completo.