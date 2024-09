PJ Harvey lanza «Holloway» como adelanto de la banda sonora de «London Tide»

PJ Harvey ha lanzado Holloway, el primer sencillo de la banda sonora de London Tide, una obra musical basada en la novela Our Mutual Friend de Charles Dickens. Adaptada para el escenario por Ben Power, la producción cuenta con 13 canciones originales creadas por Harvey y Power e interpretadas por el elenco de la obra.

London Tide se estrenó a principios de este año en el Lyttelton Theatre de Londres y se describe como un thriller romántico y dinámico. La historia sigue a dos jóvenes mujeres, Lizzie Hexam y Bella Wilfer, mientras enfrentan un futuro incierto en diferentes partes de la ciudad. La aparición del misterioso John Rokesmith promete cambiar sus vidas para siempre.

El álbum completo de la banda sonora compuesta por PJ Harvey, que incluirá este Holloway, se lanzará el 17 de octubre en plataformas digitales (aunque también puedes reservarlo aquí), y el mismo día se podrá ver una grabación de London Tide en el servicio de streaming National Theatre At Home. La lista de canciones incluye títulos como London Song, Embers and Ash, The Burning Boat y Deptford Creek. Este lanzamiento sigue al reciente concierto filmado de Harvey, Live From L’Olympia in Paris, y su impactante actuación en Glastonbury, donde comenzó su set con un silencio de siete minutos liderado por la artista visual Marina Abramović.