PJ Harvey regresa con «Voyager», su primer single desde I Inside the Old Year Dying (2023) y la primera señal sonora de un nuevo álbum en gestación. La canción se publica hoy, 24 de junio de 2026, a través de Partisan Records, y tiene detrás una historia tan fascinante como la propia canción: física, ciencia espacial, Carl Sagan y una orquesta en el sur de Francia.

Una canción en la voz de una sonda espacial

«Voyager» nació como parte del trabajo hacia su próximo álbum. Pero el físico Brian Cox la invitó a crear una pieza para su gira Emergence, un espectáculo en directo que combina ciencia y música. Harvey le envió una nota de voz con lo que tenía. Cox respondió de inmediato: el sonido le recordó a la señal que la sonda Voyager 2 transmite desde los confines del sistema solar. El título y el concepto quedaron fijados en ese momento.

El referente son las sondas Voyager 1 y 2, lanzadas por la NASA en 1977 con el Voyager Golden Record a bordo: un documento de imágenes, sonidos y saludos de la Tierra concebido por Carl Sagan para explicar nuestro planeta a cualquier forma de vida inteligente que pudiera interceptarlas. Harvey se preguntó qué diría la sonda si pudiera hablar, y escribió la canción en su voz. Dentro de «Voyager» hay una cita directa a Sagan y a su célebre descripción de la Tierra como un «pálido punto azul».

La propia Harvey lo explica en el comunicado oficial: «Llevaba tiempo fascinada por la nave y su viaje, y me pregunté qué nos diría si pudiera. Fue una vía de entrada inspiradora para desarrollar la canción. Cuando el profesor Brian Cox me invitó a escribir una pieza para su nuevo espectáculo, le envié la nota de voz para ver si le hacía pensar en algo. Inmediatamente le hizo pensar en la nave Voyager y el sonido de su señal enviada de vuelta a la Tierra.»

Dario Marianelli, orquesta completa y estudios Miraval

Con el concepto claro, la canción tomó su forma definitiva en los estudios Miraval (Provenza, Francia), grabada con orquesta completa. Los arreglos de cuerda corrieron a cargo de Dario Marianelli, el compositor italiano ganador del Oscar por Atonement, conocido por bandas sonoras de la talla de Darkest Hour o Pride & Prejudice. El resultado son cuerdas en expansión y sintetizador perturbador: Harvey contemplando nuestro lugar diminuto en el universo desde los confines del espacio.

«Estoy muy contenta con el resultado final, y es maravilloso escuchar cómo la partitura orquestal aporta tanta amplitud a mi música», afirma Harvey.

Primera señal de un nuevo álbum

«Voyager» es la primera música nueva de Harvey desde I Inside the Old Year Dying, su décimo álbum, nominado al Grammy y uno de los mejores discos internacionales de 2023. En los últimos meses también había explorado el terreno de la música para imagen: la banda sonora de Bad Sisters (temporada 2) junto a Tim Phillips incluyó su versión de «Love Will Tear Us Apart» de Joy Division.

En enero de 2026 Harvey ya había adelantado que estaba trabajando en un nuevo disco y un libro, describiendo el proceso como algo que «siempre me sorprende y me desafía, pero que sé que estoy comprometida a hacer y que amo». «Voyager» es la primera confirmación sonora de que ese trabajo avanza.

PJ Harvey, tres décadas reinventándose

Nacida en Dorset (Inglaterra) en 1969, Polly Jean Harvey es una de las artistas más influyentes de las últimas tres décadas. Desde el rock abrasivo de Rid of Me (1993) hasta el intimismo poético de I Inside the Old Year Dying, pasando por el Mercury Prize de Stories from the City, Stories from the Sea (2000) y el segundo Mercury de Let England Shake (2011), cada disco suyo ha sido un territorio nuevo. Su capacidad para cambiar de piel sin perder nunca la voz es exactamente lo que hace que «Voyager», con su escala orquestal y su punto de vista cósmico, suene a la vez sorprendente y completamente lógica.

▶ «Voyager» — PJ Harvey | 24 de junio de 2026 | Partisan Records

¿Te parece que «Voyager» apunta a un giro más orquestal y expansivo, o ves continuidad con el mundo sonoro de I Inside the Old Year Dying? ¿Qué esperas del próximo álbum de PJ Harvey? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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