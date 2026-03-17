Pond regresan con “Terrestrials”, un single vibrante que reflexiona sobre la condición humana y anuncia gira por EE.UU. junto a Djo

Pond vuelven a escena con “Terrestrials”, un single luminoso y lleno de matices que marca su primer lanzamiento desde Stung! en 2024. La banda australiana se adentra aquí en un tema tan complejo como universal: la humanidad y sus contradicciones. En la canción, Nicholas Allbrook canta sobre nuestra capacidad simultánea para crear belleza y destrucción, con versos como “A la vista de la luna nueva / los chuchos se vuelven locos… Es un contrato firmado al nacer”. El resultado es un corte enérgico que combina psicodelia, ironía y una mirada casi antropológica hacia “los más raros de todos los terrestres: las personas”, como explica el propio Allbrook.

El tema nació de una base musical escrita por Jay Watson y fue grabado en Mullumbimby junto a Julian Abbott. Allbrook detalla que la canción surge de observar cómo la humanidad parece empeñada en huir o destruir su propio hogar, mientras sigue siendo capaz de amar, conectar y cuidar. “Podemos amar y conectar y nutrir, e infligir una crueldad insoportable”, afirma, subrayando la paradoja que inspiró la letra. También revela que su prima Iz participó en la escritura a través de conversaciones que ayudaron a dar forma al concepto.

Además del lanzamiento, Pond han anunciado una serie de conciertos en Estados Unidos este verano como teloneros de Djo (el proyecto musical de Joe Keery, conocido por Stranger Things). Serán cinco fechas que incluyen paradas en Pittsburgh, Nueva York, Portland, Lewiston y Richmond, todas ellas en julio. La noticia llega en un momento de efervescencia creativa para la escena psicodélica australiana: miembros de Pond, Tame Impala, King Gizzard and the Lizard Wizard y Geese fueron vistos recientemente colaborando en un estudio de Perth, con Kevin Parker a la guitarra y varios músicos intercambiando ideas en una sesión informal que ha disparado las especulaciones sobre posibles proyectos conjuntos.

Con “Terrestrials”, Pond continúan expandiendo su universo sonoro, manteniendo la energía caleidoscópica que los caracteriza mientras profundizan en temas más existenciales. Un regreso que promete abrir una nueva etapa para una banda que nunca ha dejado de mutar.

Pond, una trayectoria marcada por la psicodelia expansiva y la reinvención constante

Desde su formación en Perth, Pond se han consolidado como una de las bandas más prolíficas y creativas de la psicodelia contemporánea. Con diez álbumes a sus espaldas —entre ellos Beard, Wives, Denim, The Weather, Tasmania y Stung!— han explorado desde el rock psicodélico más abrasivo hasta paisajes pop futuristas y experimentación electrónica. Su estrecha relación con Tame Impala, con quienes comparten miembros como Jay Watson y Nick Allbrook, ha contribuido a definir el sonido psicodélico australiano de la última década. En directo, Pond son sinónimo de energía desbordante, improvisación y un sentido del espectáculo que los ha llevado a festivales de todo el mundo. Su nueva etapa con “Terrestrials” confirma que siguen siendo una de las bandas más inquietas y visionarias del panorama internacional.

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