Poppy se desgarra en “Unravel”: gritos, acrobacias y producción de Jordan Fish

Poppy ha vuelto a la carga con Unravel, su primer sencillo solista de 2025, y lo ha hecho con una intensidad que no deja indiferente. La canción, lanzada el 24 de octubre a través de Sumerian Records, arranca con una atmósfera etérea y melódica que pronto se transforma en una explosión de gritos desgarradores y guitarras afiladas. La producción corre a cargo de Jordan Fish, exmiembro de Bring Me The Horizon, con quien ya había colaborado en su álbum Negative Spaces (2024). El videoclip, dirigido por Sam Cannon, refuerza la narrativa emocional del tema: vemos a Poppy enfrentarse a una tormenta literal y metafórica, en una coreografía visual que mezcla acrobacias y tensión dramática.

Este lanzamiento llega tras una serie de colaboraciones que han marcado el año de la artista: desde su intensa versión de Last Christmas de Wham!, también producida por Fish, hasta el explosivo End Of You, junto a Amy Lee (Evanescence) y Courtney LaPlante (Spiritbox). Además, Poppy participó en from me to u con BABYMETAL, incluido en el álbum Metal Forth. En declaraciones a Kerrang!, Poppy explicó que su proceso creativo se basa en la libertad absoluta: “Si pones demasiadas reglas, arruinas la experiencia. Hay que dejar que las cosas fluyan”.

Unravel no solo confirma la química entre Poppy y Fish, sino que refuerza su apuesta por un pop-metal híbrido que se atreve a romper estructuras convencionales. La canción es una declaración de vulnerabilidad y fuerza, y marca un nuevo capítulo en la evolución sonora de una artista que nunca ha temido reinventarse.

De YouTube al metalcore: la metamorfosis de Poppy

La carrera de Poppy es una de las más camaleónicas del panorama musical actual. Nacida como Moriah Rose Pereira, comenzó publicando contenido en YouTube en 2012, donde combinaba estética surrealista con pop sintético. En 2015 firmó con Island Records y lanzó su primer sencillo Everybody Wants to Be Poppy, seguido por el EP Bubblebath (2016), que incluía el viral Lowlife. Su primer álbum de estudio, Poppy.Computer (2017), apostó por el electropop, pero ya mostraba señales de una artista inquieta por explorar nuevos territorios.

La verdadera ruptura llegó con Am I a Girl? (2018), donde empezó a coquetear con el metal industrial, y se consolidó con I Disagree (2020), un disco que mezclaba nu metal, art pop y electrónica con una estética provocadora. Le siguieron Flux (2021), más introspectivo y melódico, y Negative Spaces (2024), producido íntegramente por Jordan Fish, que le dio coherencia a su sonido sin perder su esencia experimental. En paralelo, ha lanzado más de 40 sencillos, EPs como Choke y EAT (NXT Soundtrack), y ha colaborado con artistas como Grimes, Diplo, BABYMETAL y Amy Lee.

Poppy no solo ha desafiado las etiquetas de género musical, sino también las expectativas de la industria. Su capacidad para reinventarse sin perder autenticidad la ha convertido en una figura clave del pop alternativo y el metal contemporáneo. Y si Unravel es indicio de lo que viene, el futuro promete seguir siendo tan impredecible como fascinante.

