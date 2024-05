Porches se viste de «Shirt» para su nuevo viaje musical

Porches, el proyecto musical liderado por el neoyorquino Aaron Maine, anuncia su sexto álbum de estudio Shirt, que verá la luz el próximo 13 de septiembre bajo el sello Domino Records. Este nuevo trabajo promete ser el más crudo y sincero hasta la fecha, una fusión de impulsos caóticos y deseos insaciables que reflejan tanto la inocencia de la juventud suburbana como la realidad deshilachada de la adultez.

El lanzamiento de Shirt viene precedido por el sencillo Joker, un tema audaz y conmovedor que cuenta con un videoclip dirigido por Nick Harwood y el director de fotografía Ben Carey. La canción, que repite como un mantra la frase “gracia de Dios”, juega con la tensión entre la persona y la persona pública, entre el peso de los sueños y la realidad.

Porches también ha anunciado una gira por Europa, sin paradas previstas en España, tras lo que se embarcarán en otra serie de directos por Estados Unidos.

Tracklist de Shirt

01 Return of the Goat

02 Sally

03 Bread Believer

04 Precious

05 Rag

06 School

07 Itch

08 Joker

09 Crying at the End

10 Voices in My Head

11 USA

12 Music