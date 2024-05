Post Malone se adentra en el country con “I Had Some Help” junto a Morgan Wallen

El multifacético Post Malone ha sorprendido a sus seguidores con un giro inesperado hacia el country, lanzando su nuevo sencillo I Had Some Help en colaboración con el astro del género, Morgan Wallen. La canción, que marca el inicio formal de la carrera country de Post Malone, promete ser un éxito rotundo que podría llevarlo de nuevo al número uno este año.

Post Malone, conocido por su versatilidad y su capacidad para trascender géneros, ha dejado atrás su etapa rap para abrazar una nueva faceta musical. Tras colaboraciones exitosas con Beyoncé y Taylor Swift, y su participación en el aclamado festival Stagecoach, el artista ha decidido explorar sus raíces country con esta última producción.

Por otro lado, Morgan Wallen enfrenta un juicio por un incidente en el que arrojó una silla desde el techo de un bar en Nashville. A pesar de la controversia, su popularidad no ha disminuido, y su colaboración con Post Malone podría ser un paso más hacia la redención en la opinión pública. ¿Qué os parece?