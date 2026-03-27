President desatan su lado más colosal con “Mercy”, un nuevo single que explora la fe, el conflicto y la oscuridad humana

President, la banda enmascarada que ha revolucionado el metal británico en tiempo récord, acaba de lanzar “Mercy”, un single enorme, abrasivo y emocional que confirma que su ascenso no es casualidad. El tema llega apenas un mes después de “Angel Wings” y se presenta como un golpe directo al estómago: guitarras monumentales, un estribillo que parece derrumbar paredes y una letra que se adentra en uno de los territorios más incómodos de la historia humana.

En declaraciones a Kerrang!, la banda explica el origen del tema: “‘Mercy’ nace de la necesidad de enfrentar la realidad de que la religión, a lo largo de la historia, ha estado ligada al conflicto y la pérdida. Es un intento de entender, a nivel humano, cómo la creencia puede guiar y dividir, a menudo a un gran coste”. Esa tensión entre fe y violencia atraviesa toda la canción, que se mueve entre la épica y la angustia con una producción diseñada para sonar gigantesca en directo.

“Mercy” es solo el segundo lanzamiento del año para President, pero llega en pleno torbellino: la banda está girando por Norteamérica y se prepara para una extensa ruta por Reino Unido e Irlanda, con paradas en Dublín, Manchester, Glasgow, Leeds, Bristol, Norwich y un gran concierto en el O2 Forum Kentish Town de Londres el 21 de abril. Un salto notable para un grupo que debutó en directo hace menos de un año en Download 2025 y que ya ha generado un auténtico culto a su alrededor.

El misterio sigue siendo parte esencial del proyecto. Su vocalista —siempre oculto tras una máscara inquietante— ha sido objeto de especulación constante, especialmente tras los rumores que apuntan a Charlie Simpson como posible identidad. La banda, sin embargo, lo ha dejado claro: “Nunca vamos a discutir ni reconocer nuestras identidades”. También han respondido a quienes los acusan de ser un “industry plant”, rechazando comparaciones “perezosas” con otras bandas enmascaradas como Sleep Token.

President publicaron su EP debut King Of Terrors el pasado otoño y desde entonces no han dejado de crecer. Su directo, descrito por NME como un espectáculo “de atmósfera casi de culto”, ha sido clave para su expansión, con un público que corea cada palabra incluso por encima del propio cantante.

Con “Mercy”, la banda demuestra que no solo tienen estética y misterio: tienen canciones capaces de llenar pabellones y un discurso que no teme adentrarse en zonas incómodas. Y eso, en un género saturado de fórmulas, es una declaración de intenciones.

President, una trayectoria que convirtió el anonimato en un arma y el metal en un ritual colectivo

Aunque su historia es reciente, President se han convertido en una de las bandas más comentadas del metal contemporáneo. Su irrupción en Download 2025 marcó el inicio de un fenómeno que mezcla anonimato, teatralidad y un sonido que combina brutalidad y melodía con precisión quirúrgica. Con su EP King Of Terrors, consolidaron una identidad propia basada en riffs monumentales, atmósferas densas y letras que exploran la fe, el miedo y la condición humana. Su directo, siempre envuelto en luces rojas y una puesta en escena casi ceremonial, ha sido clave para su crecimiento. Con singles como “Angel Wings” y “Mercy”, y una gira internacional en marcha, President se posicionan como uno de los proyectos más intrigantes y potentes del metal actual.

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