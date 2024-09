Primal Scream estrena dos nuevas canciones de su próximo álbum «Come Ahead»

Primal Scream ha lanzado dos nuevas canciones, Ready To Go Home y The Centre Cannot Hold, como adelanto de su próximo álbum Come Ahead, que será su duodécimo trabajo de estudio y el primero en ocho años. El álbum, que saldrá el 8 de noviembre, promete ser uno de los más personales y emocionalmente abiertos de la carrera del vocalista y compositor Bobby Gillespie.

Gillespie describe Ready To Go Home como una aceptación alegre de la muerte, inspirada en la experiencia de cantar la canción a su padre la noche antes de su fallecimiento. El proceso de escritura de Come Ahead comenzó en 2022, con Gillespie trabajando solo con una guitarra acústica, lo que permitió que las ideas fluyeran rápidamente. La producción del álbum estuvo a cargo de David Holmes y se completó en sesiones en Belfast, Londres y Los Ángeles.

El álbum contiene 11 nuevas canciones y aborda temas de conflicto y compasión, reflejando el espíritu indomable de Glasgow. La portada del álbum presenta una fotografía del difunto padre de Gillespie, tomada por el artista nominado al Premio Turner, Jim Lambie. Gillespie destaca que, aunque el álbum contiene un mensaje de esperanza, también acepta el lado más oscuro de la naturaleza humana.

Tras disfrutar de Ready To Go Home. la primeras de las dos nuevas canciones de Primal Scream al principio de esta noticia, te dejamos también The Centre Cannot Hold a continuación: