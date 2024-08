Primal Scream lanzan «Deep Dark Waters», segundo adelanto de su nuevo disco «Come Ahead»

Primal Scream ha lanzado su nueva canción Deep Dark Waters como adelanto de su próximo álbum Come Ahead, que saldrá el 8 de noviembre de 2024 a través de BMG. Este es el primer álbum de estudio de la banda desde 2016. La canción destaca por sus líneas de bajo intensas, coros brillantes y guitarras flamencas, creando un gancho futurista mientras las letras de Bobby Gillespie ofrecen una advertencia sobre los tiempos actuales. El video oficial, dirigido por Douglas Hart, presenta a Gillespie y la bajista Simone Marie Butler en un paisaje de ensueño tecnicolor.

Come Ahead es el duodécimo álbum de Primal Scream y contiene 11 nuevas canciones, incluyendo Love Insurrection, que ya ha recibido elogios de la crítica. El proceso de composición comenzó en 2022, con Gillespie escribiendo las letras antes de la música, un enfoque nuevo para él. El álbum fue producido por David Holmes y grabado en Belfast, Londres y Los Ángeles. La portada del álbum presenta una fotografía del difunto padre de Gillespie, Robert Gillespie Senior, tomada por el artista Jim Lambie.

Tracklist de Primal Scream – Come Ahead

1. Ready To Go Home

2. Love Insurrection

3. Heal Yourself

4. Innocent Money

5. Melancholy Man

6. Love Ain’t Enough

7. Circus Of Life

8. False Flags

9. Deep Dark Waters

10. The Centre Cannot Hold

11. Settler’s Blues