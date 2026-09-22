Protomartyr cierran el ciclo de adelantos de Hotel Usona, su séptimo álbum, con “Exalted Eagles”. Es el tercer y último single antes de que el disco llegue el 25 de septiembre a través de Domino. Llega acompañado de vídeo oficial, tras “Sounds We Cannot Hear” y “Feed The Sewer”.

“Exalted Eagles”: el patriotismo como amenaza

“Exalted Eagles” suena tensa y oscura, fiel al post-punk más directo de la banda. Construye una falsa arenga patriótica que va creciendo en tensión hasta desembocar en un coro inquietante: «He approves us» (Él nos aprueba). Según Joe Casey, la canción habla del «patriotismo distorsionado». Observa de cerca «una nación en caída libre, atrapada por el fascismo».

El cantante, fiel a su estilo directo, presentó la canción así: «El último aperitivo de Hotel Usona antes de que salga el viernes». «Así que, ahora que habéis escuchado un tercio del disco, ¿estáis convencidos? Por si acaso, recordad: Annuit cœptis». Casey remató el mensaje pidiendo reseñas «para ayudar al algoritmo». La expresión latina remite al lema del Gran Sello de Estados Unidos, «él aprueba lo emprendido». Conecta directamente con el «He approves us» que cierra la canción: la fe ciega en la nación, convertida en cántico inquietante.

El hotel de la América actual

Hotel Usona imagina la América actual como un hotel decadente. Cada canción funciona como una habitación con un huésped distinto. La parálisis de la vida moderna ocupa “Sounds We Cannot Hear”. La inteligencia artificial se cuela en “Feed The Sewer”. Y ahora el patriotismo distorsionado llena “Exalted Eagles”. En total serán nueve habitaciones, incluyendo “Third Country”, centrada en la deportación, y “The Old Hotel”, que abre el disco.

Antes del estreno: fechas y eventos

Antes del estreno, la banda celebra tres citas especiales. Será con pases del disco completo y coloquio en París, Londres y Berlín, entre el 22 y el 25 de septiembre. La cita berlinesa sumará además DJ set y firma de discos. La gira norteamericana arrancará el 19 de octubre en Phoenix. Seguirá por ciudades como Los Ángeles, Seattle, Toronto y Nueva York hasta mediados de noviembre.

Protomartyr: veinte años de post-punk desde Detroit

Protomartyr llevan desde 2010 documentando la decadencia estadounidense con el post-punk desde Detroit. Están formados por el vocalista Joe Casey, el guitarrista y coproductor Greg Ahee, el bajista Scott Davidson y el batería Alex Leonard. El año pasado celebraron el décimo aniversario de “The Agent Intellect” con un directo y varios conciertos especiales. Publicaron su anterior álbum de estudio, “Formal Growth In The Desert”, en 2023. Hotel Usona es su séptimo trabajo, grabado con el productor Dave Fridmann en sus estudios Tarbox Road. Cierra con “Exalted Eagles” un ciclo de adelantos que ya seguíamos de cerca en CrazyMinds.

▶ “Exalted Eagles” — Protomartyr | 25 de septiembre de 2026 | Domino

¿Qué os parece este cierre del ciclo de “Hotel Usona”? ¿Con cuál de los tres adelantos os quedáis?

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